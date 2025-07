Houston, Texas (ots/PRNewswire) -Utility Global ("Utility"), ein US-amerikanischer Technologieführer im Bereich klimafreundlicher, sauberer Wasserstoff, und ArcelorMittal, einer der weltweit größten Stahlproduzenten, geben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Projekts für sauberen Wasserstoff am ArcelorMittal-Standort Juiz de Fora im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt. Das Projekt befindet sich derzeit in der sogenannten Front-End Engineering and Design (FEED)-Phase und konzentriert sich insbesondere auf die potenzielle Anwendung des firmeneigenen H2Gen®-Systems von Utility. Dieses System nutzt Hochofengas als Energiequelle, um Wasserstoff aus Wasser zu erzeugen.Utility Global hat einen patentierten H2Gen®-Reaktor entwickelt, der unterschiedliche industrielle Prozessgase - ohne den Einsatz von Strom - in hochreinen Wasserstoff und konzentriertes CO2 umwandelt, das einfach abgeschieden und gespeichert werden kann. Der so produzierte Wasserstoff lässt sich im Stahlherstellungsprozess als Ersatz für Erdgas einsetzen. Die hohe Reinheit des separierten CO2 vereinfacht und vergünstigt zugleich die nachfolgende Kohlendioxidabscheidung und -speicherung erheblich - ein maßgeblicher Schritt zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie.Utility übernimmt die Führung bei den anfänglichen ingenieurtechnischen Untersuchungen, um die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Einsatzes des H2Gen®-Systems vor Ort zu prüfen. Das Ziel ist es, mit Hilfe des H2Gen®-Systems bis zu 3 Tonnen Wasserstoff pro Tag aus dem Hochofengas des ArcelorMittal-Werks in Juiz de Fora zu gewinnen. Die modulare, skalierbare Technologie ermöglicht eine standortnahe Wasserstoffproduktion mit niedriger CO2-Intensität und versetzt Industrien in die Lage, ihre Emissionen zu senken und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu wahren."Dieses Projekt steht für unser gemeinsames Bekenntnis, geschäftliche und technologische Innovationen voranzutreiben, die die globalen Ziele der Energiewende unterstützen", erklärt Parker Meeks, CEO von Utility Global. "Wir sind stolz darauf, unsere H2Gen®-Lösung an die Spitze industrieller Fortschritte zu bringen - und das in Partnerschaft mit einem der weltweit fortschrittlichsten Stahlhersteller, der zudem als Investor an Utility Global beteiligt ist."Darüber hinaus hat ArcelorMittal 5 Millionen US-Dollar über seinen XCarb® Innovation Fund in Utility Global investiert. Dieser Fonds wurde 2021 ins Leben gerufen, um Unternehmen zu fördern, die zukunftsweisende Technologien zur signifikanten Reduktion von CO2-Emissionen in der Stahlherstellung entwickeln. "Der XCarb® Innovation Fund ist in erster Linie ein Instrument, um in Unternehmen mit Technologien für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie zu investieren. Unser Ziel war es jedoch immer, unsere Portfoliounternehmen nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern ihnen auch unsere weltweiten Standorte als Testfelder für neue Technologien zur Verfügung zu stellen. Wir sehen im H2Gen-System von Utility Global großes Potenzial und freuen uns, dessen Entwicklung im Rahmen dieser Zusammenarbeit zu fördern", erklärt Irina Gorbounova, Leiterin des XCarb® Innovation Fund.Über Utility GlobalUtility ist Pionier für Lösungen im Bereich klimafreundlicher, sauberer Wasserstoff und unterstützt die wirtschaftliche Energietransformation in schwer zu dekarbonisierenden Industrien wie Stahl, Mobilität, Öl- und Gasförderung, Raffinerien und Chemie. Die bahnbrechende H2Gen®-Technologie von Utility nutzt Energie aus verdünnten, niedrigwertigen Industrie- und Biogasen, um Wasserstoff mit hoher Reinheit und niedriger bis negativer CO2-Intensität ohne Strom aus Wasser zu erzeugen - auf Basis eines patentierten elektrochemischen Prozesses. H2Gen-Systeme zeichnen sich durch höchste betriebliche Flexibilität aus und lassen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren - eine praktische und wirtschaftliche Lösung für die Dekarbonisierung.H2Gen® erzeugt zudem CO2 mit hoher Konzentration, der die Kohlendioxidabscheidung vereinfacht und die damit verbundenen Kosten merklich senkt. Die Technologie ist modular und skalierbar konzipiert und weist den branchenweit kleinsten ökologischen Fußabdruck bei der Wasserstoffherstellung auf. So ermöglicht H2Gen® Kunden aus energieintensiven Industrien, geringwertige Ausgangsstoffe in hochwertigen, sauberen Wasserstoff, Kraftstoffe oder Vorprodukte umzuwandeln. Damit unterstützt Utility Global Industrieunternehmen dabei, ihre wirtschaftlichen und nachhaltigen Ziele im Rahmen der Energiewende effizient zu erreichen.Utility Global ist ein Unternehmen im Portfolio von Ara Partners, einer auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisierten Private-Equity-Gesellschaft. Ausführliche Informationen zu den Lösungen und Dienstleistungen von Utility Global finden Sie unter www.utilityglobal.com.Über Ara PartnersAra Partners ist eine international tätige Private-Equity- und Infrastrukturbeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf industrielle Dekarbonisierung. Das 2017 gegründete Unternehmen treibt den Aufbau und die Skalierung von Unternehmen voran, die einen signifikanten Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen in den Bereichen Industrie und Fertigung, Chemie und Materialien, Energieeffizienz und grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft leisten. Ara Partners ist mit Büros in Houston, Boston, Washington D.C. und Dublin vertreten. Im Dezember 2023 schloss Ara Partners seinen dritten Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von über 2,8 Milliarden US-Dollar. Zum 31. März 2025 betrugen die verwalteten Vermögenswerte rund 6,0 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.arapartners.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2739509/ArcelorMittal_LI_Post_57.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2590736/5434188/Utility_Global_2025_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/utility-global-und-arcelormittal-brasilien-kooperieren-bei-innovativem-projekt-fur-sauberen-wasserstoff-302515181.htmlPressekontakt:Susan Cellura,Director,Marketing & Communications,E-Mail: scellura@utilityglobal.com,Mobil: +1 832 474 8571Original-Content von: Utility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180442/6086027