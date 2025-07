EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vereinbarung

GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur Milchpulverproduktion



29.07.2025 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung des Konzerns

GEA baut in Algerien die weltweit größte vollintegrierte Anlage zur Milchpulverproduktion



Algier / Düsseldorf, 29. Juli - Bei einem Festakt in Algier nahmen Baladna, ein führender katarischer Milcherzeugnishersteller, die algerische Regierung und GEA - vertreten durch CEO Stefan Klebert - an der Unterzeichnung eines Vertrags über den Bau der weltweit größten integrierten Molkerei mit Milchfarm und Milchpulveranlage teil. GEA erhielt den Auftrag für die Bereitstellung umfassender Milcherzeugungs- und -verarbeitungslösungen. Dieses Projekt ist einer der größten Einzelaufträge in der Geschichte des Unternehmens. Mit der Milchpulverproduktion soll Ende 2027 begonnen werden. In den Folgejahren sollen die Produktionsmengen schrittweise gesteigert werden.

GEA liefert im Rahmen eines seiner größten Aufträge eine Vielzahl von Melk- und Milchverarbeitungsanlagen und übernimmt die Prozessplanung sowie Servicedienstleistungen

Das Auftragsvolumen beträgt 140 bis 170 Mio. Euro; der Auftragseingang wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 verbucht

Das Projekt beinhaltet ein komplementäres Portfolio führender Technologien und Prozesse verschiedener Geschäftsbereiche von GEA

Beispielloser Umfang, bedeutender Beitrag zu lokaler Ernährungssicherheit

Algerien ist aktuell der drittgrößte Importeur von Milchpulver weltweit. Zur Stärkung der zukünftigen Autonomie und Ernährungssicherheit im Bereich Milchprodukte ist die algerische Regierung - über den Staatsfonds National Investment Fund - eine strategische Partnerschaft mit Baladna Q.P.S.C. aus Katar eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde die Tochtergesellschaft Baladna Algeria S.P.A. gegründet. Zweck der Partnerschaft ist die Finanzierung und Realisierung des Baus einer hochmodernen, integrierten Anlage für die Milcherzeugung und anschließende Milchpulverproduktion in der Provinz Adrar. Das lokal hergestellte Milchpulver soll perspektivisch etwa 50 Prozent des nationalen Milchpulverbedarfs Algeriens decken und stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Selbstversorgung dar. Zugleich schafft das Projekt etwa 5.000 neue Arbeitsplätze.



Die etwa 90 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt liegende Anlage wird die größte ihrer Art sein. Baubeginn ist Anfang 2026, die Milchpulverproduktion soll dann Ende 2027 anlaufen. Die Produktionskapazität wird schrittweise erweitert. Nach Fertigstellung wird diese Anlage bei Vollauslastung eine Jahreskapazität von etwa 100.000 Tonnen Milchpulver erreichen.



"Wir sind stolz, dass Baladna und die algerische Regierung GEA eine Schlüsselrolle bei diesem Leuchtturmprojekt anvertrauen", so GEA CEO Stefan Klebert. "Wir bauen nicht nur die weltweit größte Anlage ihrer Art, sondern tragen auch zur Stärkung von Ernährungssicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung in der Region bei. Dieses Projekt zeigt die Attraktivität unseres Technologie- und Produktportfolios auf - untermauert durch unsere hohe Expertise in der Prozess- und Anlagentechnik bei Großprojekten."



"Diese Zusammenarbeit mit GEA ist ein Meilenstein bei der Beschleunigung des Projekts. Wir freuen uns, die renommierteste Expertise sowie namhafte Unternehmen aus aller Welt für die Fertigstellung des Projekts, das höchsten internationalen Standards entspricht, gewonnen zu haben", erklärte Mohamed Moutaz Al Khayyat, Chairman von Baladna.



GEA übernimmt gesamte Wertschöpfungskette für Milchpulver

Dank eines innovativen Portfolios komplementärer Technologien wird GEA beim Bau der Anlage die gesamte Wertschöpfungskette der Milchpulverproduktion abdecken - von der Milcherzeugung bis zur Milchverarbeitung sowie der Verpackung des Endprodukts. Die Divisionen Liquid & Powder Technologies (LPT) und Farm Technologies (FT) sind Vertragspartner von Baladna Algeria. Für beide Divisionen stellt das Projekt jeweils einen der größten Einzelaufträge ihrer Geschichte dar. Weitere Divisionen steuern in diesem Rahmen Technologien und Produkte bei.



Für den Betrieb der Anlage stellt GEA ein breites Spektrum an Systemlösungen bereit. Dies umfasst Technologien für den Betrieb großer Melkstände sowie die Produktion von Milchpulver und wasserfreiem Milchfett. Dazu gehören Systemlösungen wie Separatoren, Membranfiltration, Wärmebehandlung sowie Verdampfungs- und Sprühtrocknungsanlagen. Darüber hinaus umfasst der Lieferumfang auch Verpackungstechnik sowie Service-Komponenten. GEA hat sich weltweit als Anbieter großtechnischer Anlagen- und Prozesstechnik etabliert und in diesem Zusammenhang bereits Projekte im Bereich der Milchprodukterzeugung in Indien, China, Katar und Irland realisiert.



Feierliche Vertragsunterzeichnung in Algerien

Am 28. Juli fand im Congress International Center in Algier ein Festakt anlässlich der feierlichen Vertragsunterzeichnung durch Vertreter von Baladna und Baladna Algeria, GEA sowie weiteren Projektpartnern statt. Bei der Zeremonie waren zahlreiche hochkarätige Gäste zugegen, darunter Abdelaziz Ali Al-Naama, der Botschafter Katars in Algerien, der algerische Landwirtschaftsminister Youssef Cherfa und Mohamed Moutaz Al-Khayyat, Chairman von Baladna.



Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die Unterzeichnung des Vertrags durch Ali Al-Ali, Chairman von Baladna Algeria, und GEA CEO Stefan Klebert. Der Festakt endete am frühen Abend mit einem Empfang und anschließendem Abendessen.





HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

Zum GEA Media Center

Folgen Sie GEA auf, YouTube

Contact Media Relations

Matthias Schnettler

Vice President Media Relations

Mobil: +49 (0) 162 34 63 734

Festnetz: +49 211 9136-1500

matthias.schnettler@gea.com



ÜBER GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet.



Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".



GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com .





Über Baladna QPSC

Baladna QPSC (Qatar Stock Exchange: BALD.QA) ist Katars führende Marke für Milchprodukte und Agrarlebensmittel mit Hauptsitz in Al Khor. Seit seiner Gründung ist Baladna als vollständig integrierter "Grass-to-Glass"-Betrieb bekannt, der über moderne Milchviehställe, Verarbeitungsanlagen, Saftfabriken, Kunststoffverpackungsanlagen und Wasseraufbereitungssysteme verfügt. Im Jahr 2024 erzielte Baladna Rekordergebnisse: Der Umsatz erreichte 1.145 Millionen QAR (ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr) und der Nettogewinn stieg auf 185 Millionen QAR (ein Anstieg von 69 %).



Das Unternehmen beliefert über 98 % des Frischmilchmarktes in Katar und bietet eine umfangreiche Produktpalette an: Frischmilch und H-Milch, Joghurt, Labneh, Käse (einschließlich verarbeiteter Käse und Käse auf Sahnebasis) sowie Säfte in haltbarer und natürlicher Form. Im Jahr 2024 erweiterte Baladna sein Portfolio von 250 Artikeln um 39 neue Artikel und stieg damit in das Segment der proteinreichen Milchprodukte ein.



Baladna leitet außerdem eines der weltweit größten integrierten Molkereiprojekte in Algerien - eine 3,5 Milliarden US-Dollar teure Initiative mit 272.000 Kühen auf 117.000 Hektar und einer Kapazität, die 50 % des Milchpulverbedarfs Algeriens decken kann.



Baladna hält sich an die Standards ISO 22000, FSSC 22000, Halal und FSSC Version 6, wendet strenge Verfahren zur Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit an und exportiert in 14 Länder.



Weitere Informationen finden Sie unter www.baladna.com.qa









29.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com