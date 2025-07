DJ GEA baut in Algerien weltweit größte vollintegrierte Anlage zur Milchpulverproduktion

DOW JONES--Die Gea Group wird in Algerien für 140 bis 170 Millionen Euro eine Anlage zur Milchpulverproduktion errichten. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnete CEO Stefan Klebert am Dienstag in Algier, wie der deutsche Anlagenhersteller mitteilte. Gea wird die Melk- und Milchverarbeitungsanlagen liefern und übernimmt die Prozessplanung sowie Serviceleistungen.

Baubeginn für die den weiteren Angaben zufolge weltweit größte integrierte Molkerei mit Milchfarm und Milchpulveranlage sei Anfang 2026. Ende 2027 solle mit der Milchpulverproduktion begonnen und diese dann auf etwa 100.000 Jahrestonnen hochgefahren werden. Für das Projekt sei die algerische Regierung über ihren Staatsfonds National Investment Fund eine strategische Partnerschaft mit dem Milcherzeugnishersteller Baladna aus Katar eingegangen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.