AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Mit einem Kurssprung haben am Dienstag Philips auf sich aufmerksam gemacht. Durch das Plus von über zehn Prozent katapultierten sich die Anteile des Medizintechnikherstellers nach einer schwachen Entwicklung in den Vormonaten wieder in den Bereich eines Kursniveaus, das zuletzt im März erreicht worden war.

Die Analysten von Jefferies sprachen von klar besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der Auftragseingang sei angesichts des schwachen Umfeldes überraschend stark gewesen. Zudem habe Philips den Ausblick für die Marge angehoben. Da die Bewertung nun angemessen sei, laute die Einschätzung aber weiterhin "Halten"./mf/zb

