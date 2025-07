SÜSS MicroTec konnte den Umsatz im zweiten Quartal übertreffen, was wahrscheinlich auf eine unerwartet gute Umsetzung des Auftragsbestands zurückzuführen ist. Die Rentabilität blieb jedoch aufgrund des Drucks auf die Bruttomarge durch einmalige Ereignisse und höhere Kosten im Zusammenhang mit F&E und Kapazitätsaufbau hinter den Erwartungen zurück. Das Management senkte die Margenprognose für das GJ25, behielt aber den Umsatzausblick bei, was auf ein schwächeres zweites Halbjahr hindeutet. Während die aktuelle Rentabilität durch Übergangskosten im Zusammenhang mit der Skalierung belastet wird, sehen wir keine Anzeichen für eine wesentliche Verschlechterung der Nachfrage. In Anbetracht des dynamischen Marktumfelds bleiben wir jedoch vorsichtig und beobachten die Auftragsdynamik genau. Dementsprechend haben wir unsere Schätzungen für das GJ25 revidiert, wobei wir den Umsatz leicht anheben und die Margen reduzieren. Wir halten an unserem BUY-Rating und unserem Kursziel von 68,40 EUR fest, da wir auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin einen langfristigen Wert in SÜSS sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





