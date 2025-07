NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach der gesenkten Margenprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Halbleiterausrüster arbeite weniger profitabel als gedacht, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts gesenkter Margenziele. Das Unternehmen sei in Bereichen aktiv, in denen er eine zunehmende Schwäche im zweiten Halbjahr und 2026 erwartet. Gerade die Perspektive für das kommende Jahr spiegele sich bislang bisher nicht ausreichend im Aktienkurs wider./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A1K0235