© Foto: DALL*E

Die Anteile von Halbleiterwert Süss MicroTec brechen ein. Die am Montagabend vorgelegte Prognoseanpassung passt Anlegerinnen und Anlegern überhaupt nicht. Süss MicroTec stürz ab, hohe Kursverluste Für die deutsche KI- und Halbleiterhoffnung Süss MicroTec und seine Aktie bleibt das Umfeld schwierig und das Geschehen volatil. Konnten sich die Anteile zum Wochenauftakt noch der nach dem Handelsdeal schwachen Gesamtmarktentwicklung entziehen, brachen sie in der abendlichen Nachbörse ein und befinden sich am Dienstag auf Crashkurs. Grund hierfür ist die am Abend vorgelegte Prognoseanpassung des Unternehmens, die Zweifel an den bisherigen Geschäftserwartungen der Anlegerinnen und Anleger …