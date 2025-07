EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

K+S Aktiengesellschaft: Q2/2025: EBITDA unter Markterwartung, ber. FCF im Rahmen der Markterwartung; EBITDA- und FCF-Prognosen für Gesamtjahr 2025 trotz ungünstigerer USD-Wechselkursannahme bestätigt



29.07.2025 / 12:00 CET/CEST

Auf Basis vorläufiger Berechnungen liegt das EBITDA der K+S Gruppe im zweiten Quartal 2025 mit 110 Mio. EUR sowohl unter der Markterwartung in Höhe von 139 Mio. EUR (Vara-Konsensschätzung vom 14. Juli 2025, Median) als auch unter dem Vorjahreswert (Q2/2024: 128 Mio. EUR). Der bereinigte Freie Cashflow des zweiten Quartals 2025 liegt mit -8 Mio. EUR im Rahmen der Markterwartung (Vara-Konsensschätzung: -5 Mio. EUR) und über dem Vorjahreswert (Q2/2024: -24 Mio. EUR). Grund für das geringere EBITDA war ein einmaliger Ergebniseffekt im Zusammenhang mit der Bewertung bergbaulicher Rückstellungen in Höhe von 10 Mio. EUR. Außerdem war die Absatzmenge im Kundensegment Landwirtschaft (ohne Handelsware) mit 1,74 Mio. t niedriger als erwartet (Vara-Konsensschätzung: 1,84 Mio. t) und niedriger als im Vorjahr (Q2/2024: 1,84 Mio. t). Gründe dafür waren die anders als im Vorjahr bereits im Juni begonnene Instandhaltungspause am Standort Bethune, eine von Ende Juni auf Anfang Juli verschobene Abfahrt eines Transportschiffes und weitere logistische Herausforderungen im zweiten Quartal. Zudem war der USD/EUR-Spot-Wechselkurs ungünstiger als erwartet und ungünstiger als im Vorjahresquartal. Der Durchschnittspreis (ohne Handelsware) lag im Kundensegment Landwirtschaft im zweiten Quartal 2025 bei 336 EUR/t.



Seit Veröffentlichung der bisherigen Prognose sind die Kalipreise weiter moderat angestiegen. Vor diesem Hintergrund werden die bisherigen Gesamtjahresprognosen für das EBITDA von 560 bis 640 Mio. EUR sowie ein leicht positiver Wert für den bereinigten Freien Cashflow - trotz einer mittlerweile ungünstigeren USD/EUR-Wechselkursannahme von 1,18 USD/EUR (bisher: 1,10 USD/EUR) für die verbleibenden Monate - bestätigt (EBITDA 2024: 558 Mio. EUR; bereinigter Freier Cashflow 2024: +62 Mio. EUR). Die Markterwartung für das EBITDA im Gesamtjahr 2025 liegt mit einem für das zweite Halbjahr zugrunde gelegten USD/EUR-Wechselkurs von 1,12 USD/EUR bei 632 Mio. EUR und für den bereinigten Freien Cashflow bei +39 Mio. EUR (Vara-Konsensschätzung vom 14. Juli 2025, jeweils Median). Adjustiert man die EBITDA-Markterwartung entsprechend der von K+S kommunizierten Sensitivität (negativer Gesamtjahresergebniseffekt von 40 Mio. EUR pro 5 Cent USD/EUR-Wechselkursabschwächung im Jahr 2025 trotz Währungssicherung) auf den von K+S unterstellten Wechselkurs für die verbleibenden Monate, ergibt sich ein Wert in der Mitte der EBITDA-Prognosebandbreite von K+S.



Die Abschlussarbeiten dauern noch an. Das Unternehmen veröffentlicht den Halbjahresfinanzbericht H1/2025 am 12. August 2025.





