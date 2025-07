Köln (ots) -Anpfiff im August: Der Ball in der 2. Bundesliga rollt wieder und Sportbegeisterte können auf RTL+ mitfiebern. Auch Comic-Fans kommen voll auf ihre Kosten: "Peacemaker", das gefeierte Spin-off von "The Suicide Squad", geht exklusiv auf RTL+ in die zweite Staffel. Begleitet wird der Start von einem geballten Superhelden-Paket mit Kino-Blockbustern wie "Wonder Woman", "The Suicide Squad", "The Dark Knight" oder "Batman Begins". Und in der Reality-Welt dreht sich im August alles um die großen Gefühle: Die letzte Rosen-Entscheidung fällt bei den "Bachelors". Und "Are you the One? Realitystars in Love" geht in die 5. Runde - Drama, Flirts und Überraschungen inklusive. Alle neuen Folgen unserer Realitys finden Sie in der Übersicht im Reality Guide (https://media.rtl.com/meldung/RTL-Reality-Guide-im-August/).Serien1. August: "Stromberg", Staffel 1-51. August: "Der Tatortreiniger", Staffel 1-715. August: "The Originals", Staffel 1-515. August: "Pastewka", Staffel 1-1015. August: "Pastewka", Making Of15. August: "Pastewkas Weihnachtsgeschichte"22. August: "Peacemaker", Staffel 2, 8 Episoden, exklusivFilme1. August: "Stromberg - Der Film"1. August: "The Suicide Squad"1. August: "Wonder Woman"1. August: "Justice League"1. August: "Green Lantern"1. August: "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn"1. August: "The Dark Knight"1. August: "The Dark Knight Rises"1. August: "Batman Begins"1. August: "Kokowääh"1. August: "Shazam!"2. August: "Chaahat - Momente voller Liebe und Schmerz", auch bei RTL Passion15. August: "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"15. August: "Sex an the City - Der Film"15. August: "Sex and the City 2"15. August: "White House Down"16. August: "Club der roten Bänder - Wie alles begann"21. August: "Wo die Lüge hinfällt"21. August: "Ein Herbstfest zum Verlieben", auch bei RTL Passion25. August: "Die Farbe Lila", exklusiv30. August: "Get Up"Reality13. August: RTL+ Original "Are you the One? Realitystars in Love", Staffel 5, 21 Folgen + ReunionHier (https://media.rtl.com/meldung/RTL-Reality-Guide-im-August/) geht es zum Reality Guide im August.True Crime8. August: "Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera", Staffel 12, 10 Episoden, auch bei RTL Crime13. August: "My Lover, My Killer - Bis dass der Mord euch scheidet", Staffel 3, 10 Episoden, auch bei RTL Crime31. August: "Anwälte der Toten - Im Kopf eines Mörders", Staffel 1, 10 Episoden, auch bei RTL CrimeDokumentationen1. August: "Unser Team - Die Heim-EM - Die Serie", exklusiv1. August: "Downwind", auch bei GEO2. August: "Atomic People - Die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki", auch bei GEO7. August: "Die erstaunliche Welt der Präriehunde", auch bei GEO Wild21. August: "Hasenalarm!", auch bei GEO Wild28. August: "Katavi", auch bei GEO WildLiving5. August: "Garden Rescue: Wer rettet meinen Garten?", Staffel 9, 10 Episoden, auch bei RTL Living18. August: "Feiern und Fasten: Donals kulinarische Erleuchtung", Deutschlandpremiere, auch bei RTL LivingKinder1. August: "DreamZzz", Staffel 3, Episoden 11-2029. August: "Jade Amor", Staffel 3, 13 EpisodenSport2. August: "Formel 1: Qualifying Ungarn"2. August: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 1. Spieltag / Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf"3. August: "2. Bundesliga: Die Konferenz, 1. Spieltag"9. August: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 2. Spieltag / 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04"9. August: "LIVE: Oktagon 74"16. August: "Highlights: Franz-Beckenbauer-Supercup FC Bayern München vs. VfB Stuttgart"16. August: "LIVE: Premier League: Wolverhampton Wanderers vs. Manchester City"16. August: "NFL Pre-Season: Packers @Colts", auch bei NITRO22. August: "NFL Pre-Season: Patriots @ Giants", auch bei NITRO23. August: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 3. Spieltag / FC Schalke 04 - VfL Bochum"23. August: "NFL Pre-Season: Vikings @ Titans", auch bei NITRO29. August: "Auslosung UEFA Europa League / UEFA Conference League Ligaphase"30. August: "Formel 1: Qualifying Niederlande"30. August: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 4. Spieltag / Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC"31. August: "Formel 1: Rennen Niederlande"TV-Highlights in der Preview1. August: "Top Dog Germany - Der Beste Hund Deutschlands", 5 Folgen, ab 8.8. auch bei RTL14. August: "Superstadt London", am 21.8. auch bei RTL25. August: "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser", ab 1.9. auch bei RTL (2 neue Folgen)29. August: "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten", am 5.9. auch bei NITROMehr Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im August:1.8.: "Stromberg", Staffel 1-5Bernd Stromberg ist zurück - oder besser gesagt: war nie wirklich weg. Als Leiter der Abteilung Schadensregulierung M bis Z der Capitol Versicherung gibt er alles, um sich und sein Team im besten Licht dastehen zu lassen - leider mit mäßigem Erfolg. Denn wo Stromberg auftaucht, ist der Flurfunk nicht weit und der nächste verbale Ausrutscher garantiert. Christoph Maria Herbst brilliert in seiner Paraderolle als selbstverliebter Bürotyrann mit Allüren, Alltagsweisheiten und Allmachtsfantasien. Seine Mitarbeitenden leiden unter seinem Führungsstil, der sich vor allem durch eins auszeichnet: absolute Verantwortungslosigkeit. "Stromberg" ist schwarzhumorige Büro-Satire auf höchstem Niveau - mehrfach preisgekrönt und gnadenlos ehrlich.13.8.: "Are You The One? Reality Stars in Love", Staffel 5, 21 Folgen + ReunionWer sein Perfect Match nicht findet, verliert - das Spiel um Liebe und 200.000 Euro ist zurück! Wenn sich Sonnencreme, Sehnsüchte und Selbstdarstellung auf RTL+ vermischen, dann ist es wieder so weit: Am 13. August 2025 geht "Are You The One? Reality Stars in Love" auf RTL+ in die fünfte Runde - mit 21 brandneuen Folgen plus Reunion. Auch in dieser Staffel wird geflirtet, gestritten, gehofft und gezockt - denn am Ende zählt nur eines: das Perfect Match finden. Doch wer auf Alleingang setzt, gefährdet nicht nur das eigene Liebesglück, sondern auch den Gewinn der gesamten Gruppe. Nur gemeinsam kann die Mission gelingen. Moderiert wird die neue Staffel erneut von Sophia Thomalla. Mit dabei sind u. a. Jonny, Xander, Joanna, Sandra Janina, Ariel, Kevin und Jimi Blue, der sich zum ersten Mal in das Abenteuer Reality-Dating stürzt. Sie alle haben in der Liebe bislang eher ins Leere gematcht und hoffen jetzt, dass sie dort finden, was ihnen bisher verwehrt blieb: Ihr Perfect Match. Nur wenn am Ende alle ihr passendes Gegenstück finden, dürfen sich die Reality Stars gemeinsam über eine Gewinnsumme von 200.000 Euro freuen. Alle Informationen zum Cast finden Sie in der Pressemappe.15.8.: "Pastewka", Staffel 1-10"Pastewka" ist eine vielfach ausgezeichnete deutsche Sitcom, die Bastian Pastewka als fiktive Version seiner selbst zeigt - tollpatschig, verschroben und dabei stets bemüht, peinliche Alltagssituationen mit noch peinlicheren Ausreden zu retten. Was als harmloses Missverständnis beginnt, endet regelmäßig in einem grandiosen Schlamassel. Zwischen Freundin Anne, Familie, Kollegen und seinem Hang zum Chaos verliert Pastewka nie den Humor, aber oft die Kontrolle.22.8.: "Peacemaker", Staffel 2, 8 Episoden, exklusivChris Smith wird von Rick Flag Sr. gejagt, der Rache für den Tod seines Sohnes will. Während Chris mit Schuldgefühlen kämpft, muss er sich neuen Bedrohungen stellen. Ein mysteriöses Gerät bringt ihn in gefährliche Situationen und zwingt ihn, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. 