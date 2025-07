NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzung und auch seine eigene deutlich verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv sei zwar, dass der Düngerhersteller sein Jahresziel für die Spanne für das bereinigte Ebitda bestätigt habe, der Mittelwert liege aber ebenfalls unter der Konsenserwartung und auch seiner eigenen Schätzung./rob/ck/ajx



