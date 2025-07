Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management hat einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) auf den Geldmarkt lanciert: den BNP Paribas Easy Euro Overnight ETF (ISIN LU3025345516/ WKN A41BTT), so die Experten von "FONDS professionell".Er richte sich laut Claus Hecher, Regional Head of ETF Sales DACH and Nordics bei BNP Paribas AM, vorrangig an Vermögensverwalter und Dachfondsmanager, daneben aber auch an Privatanleger. Diesen solle der ETF zum Management liquider Mittel dienen - er biete bessere Konditionen als übliche Bankeinlagen. ...

