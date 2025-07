Skechers hält die Klage für unbegründet und sieht darin einen offensichtlichen Versuch, die Gerichte in eine Angelegenheit einzuschalten, in der die Verbraucher bereits entschieden haben

Skechers USA, Inc. ("Skechers"), das Unternehmen für Komforttechnologie und Marktführer im Bereich Hands-free-Schuhtechnik, gab heute bekannt, dass es sich energisch gegen die Patentklage verteidigen wird, die Kizik Design, LLC ("Kizik") vor einem Bundesgericht in Texas gegen Skechers eingereicht hat. Darin wird im Wesentlichen behauptet, dass die gesamte Produktlinie der Skechers Hands Free Slip-ins® ("Slip-ins") die Patente von Kizik verletzt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Anschuldigungen von Kizik unbegründet sind.

Als Eigentümer eines umfangreichen Portfolios an geistigem Eigentum respektiert Skechers die Rechte Anderer. Die Klage von Kizik basiert auf der Behauptung, dass Kizik die Kategorie der freihändig anziehbaren Schuhe geschaffen habe und das einzige Unternehmen sei, das diese jahrhundertealte Idee legal nutzen könne. Entgegen Kiziks falscher Behauptung, die Patente von Skechers seien abgelehnt worden, hat Skechers seine eigene, einzigartige Slip-In-Technologie entwickelt und weltweit, auch in den USA, über 140 Gebrauchs- und Designpatente erhalten. Das Unternehmen hat seine Patentrechte konsequent durchgesetzt, was zu zahlreichen Urteilen, Unterlassungsverfügungen und Vergleichen auf der ganzen Welt geführt hat.

Michael Greenberg, Präsident von Skechers, erklärte: "Der Zeitpunkt dieser Klage ist merkwürdig, da sie unmittelbar nach der Ankündigung von Skechers, eine Fusion mit 3G Capital im Wert von 9,42 Milliarden Dollar einzuleiten, erfolgt. Kizik behauptet, dass "das Herzstück der Hands-Free-Schuhe von Skechers" die patentierten Technologien von Kizik seien, doch Skechers bewirbt und verkauft seine Slip-Ins seit Dezember 2021, ohne auch nur ein Schreiben von Kizik erhalten zu haben. Dann, nachdem die Fusion bekannt gegeben wurde, beauftragt Kizik eine Anwaltskanzlei, die auch von Nike genutzt wird, und greift unsere gesamte Slip-In-Produktlinie an. Wir glauben, dass nach all den Jahren des Schweigens die wahre Motivation für diesen Prozess direkt in der Klage von Kizik zu finden sein könnte, in der das Unternehmen angibt, einen Anteil an den 9,42 Milliarden Dollar zu fordern, die für Skechers gezahlt wurden. Geld, das Kizik weder verdient noch zusteht."

Herr Greenberg fuhr fort: "Hands-free Schuhwerk gibt es seit mindestens einem Jahrhundert. Es wurde nicht im 21.Jahrhundert in Utah geschaffen. Wir haben uns durch Innovation nicht durch Nachahmung zu Marktführern im Bereich freihändig anziehbarer Schuhe entwickelt, indem wir diese Idee mit unserer eigenen Technologie in eine echte Freihand-Passform umgesetzt haben. Skechers investiert enorme Ressourcen in Forschung und Entwicklung, um seinen Kunden Jahr für Jahr neue, einzigartige und faszinierende Schuhe anbieten zu können, und wird dies auch weiterhin tun, ungeachtet der durchschaubaren Versuche, den Wettbewerb durch Rechtsstreitigkeiten zu behindern. Wir werden sowohl die Gültigkeit der Patente als auch die Verletzungsansprüche energisch anfechten."

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet ein vielfältiges Sortiment an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Regionen in Kaufhäusern und Fachgeschäften erhältlich und werden über skechers.com und mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäfte direkt an Verbraucher vertrieben. Skechers ist ein Fortune 500-Unternehmen und verwaltet seine internationalen Geschäfte über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter about.skechers.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem das künftige nationale und internationale Wachstum von Skechers, die Finanzergebnisse und Geschäftstätigkeit einschließlich der erwarteten Nettoumsätze und Erträge, die Entwicklung neuer Produkte, die künftige Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, die geplante nationale und internationale Expansion, die Eröffnung neuer Filialen und zusätzliche Ausgaben sowie Werbe- und Marketinginitiativen umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "werden", "könnten", "dürften", "möglicherweise" oder ähnlichen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen können, gehören Geschäfts- und Betriebsunterbrechungen aufgrund der COVID-19-Pandemie; Verzögerungen oder Störungen in unserer Lieferkette; internationale wirtschaftliche, politische und marktbezogene Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen von Inflation, Zöllen und Wechselkursschwankungen weltweit, der schwierigen Lage auf den Verbrauchermärkten in den USA sowie der Auswirkungen von Kriegen, kriegerischen Handlungen und anderen Konflikten weltweit; Aufrechterhaltung, Verwaltung und Prognose von Kosten und angemessenen Lagerbeständen; Verlust wichtiger Kunden; Rückgang der Nachfrage seitens der Einzelhändler und Stornierung von Bestellungen aufgrund mangelnder Beliebtheit bestimmter Designs oder auch Produktkategorien; Aufrechterhaltung des Markenimages und intensiver Wettbewerb unter den Anbietern von Schuhwerk für Verbraucher, insbesondere auf dem hart umkämpften Markt für Funktionsschuhe; Vorwegnahme, Identifizierung, Interpretation oder Prognose von Veränderungen der Modetrends, der Verbrauchernachfrage nach den Produkten und der oben beschriebenen vielfältigen Marktfaktoren; Verkaufszahlen während der Frühjahrs-, Schulanfangs- und Urlaubssaison; und andere Faktoren, auf die im Jahresbericht von Skechers auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q im Jahr 2025 verwiesen wird oder die durch Verweis einbezogen werden. Unter Berücksichtigung dieser und anderer Risikofaktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedeutet die Dynamik dieser Umstände, dass sich die dieser Pressemitteilung zugrunde liegenden Umstände jederzeit ändern können und die tatsächlichen Ergebnisse daher erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die hier aufgeführten Risiken sind nicht erschöpfend. Skechers ist in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf und wir können weder alle diese Risikofaktoren vorhersagen, noch können wir die Auswirkungen aller dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß einschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Darüber hinaus sollten die gemeldeten Ergebnisse nicht als Hinweis auf zukünftige Leistungen betrachtet werden.

