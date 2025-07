Dr. Dennis Riedl: Alphabet, Palantir, PayPal: Die Wahrheit hinter den Zahlen

Anzeige / Werbung



Was bedeuten die Zahlen für den Rest des Börsensommers? Die Börsenwelt steht Kopf: Der DAX und andere Indizes notieren auf Allzeithochs, doch die berüchtigte Sommerfalle könnte Anlegern schon bald einen Strich durch die Rechnung machen. Historisch gesehen sind August und September die schwächsten Börsenmonate des Jahres. Was bedeutet das für Ihre Investments? Sollten Sie jetzt Gewinne mitnehmen oder auf weitere Kursanstiege hoffen? Alphabet: Erwartungen übertroffen! Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die neuesten Quartalszahlen zeigen ein stabiles Wachstum, trotz der Konkurrenz durch KI-Technologien. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, und die Aktie bleibt ein Favorit für langfristige Anleger. Doch wie sieht es mit den Risiken aus? Ist der Marktanteil von Google wirklich in Gefahr? Palantir: Der Schnellzug fährt weiter Palantir ist eine Aktie, die polarisiert. Das Unternehmen liefert Softwarelösungen, die von Polizei und Sicherheitsbehörden weltweit geschätzt werden - doch die ethische Debatte über Überwachung bleibt bestehen. Die Aktie hat sich in den letzten Jahren wie ein Schnellzug entwickelt: Immer weiter nach oben, mit nur wenigen Stopps. Sollte man jetzt aufspringen oder lieber abwarten? PayPal: Geduld gefragt PayPal ist ein Klassiker unter den Zahlungsdienstleistern, doch die Aktie hat seit Jahren Schwierigkeiten, ihre Bewertung zu steigern. Trotz solider Wachstumsaussichten bleibt die Unsicherheit groß. Ist es Zeit, PayPal endgültig abzuschreiben, oder lohnt sich das Warten doch noch? Fazit Die Sommermonate sind eine Herausforderung für Anleger, aber auch eine Chance, um strategisch zu handeln. Welche Aktien sind jetzt einen Blick wert, und welche sollten Sie lieber meiden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Sie im aktuellen Video.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen Enthaltene Werte: US02079K3059,DE0008469008,US70450Y1038,US69608A1088

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )