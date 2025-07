EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Alzchem Group AG setzt Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2025 fort - Prognose für Gesamtjahr bekräftigt



30.07.2025 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alzchem Group AG setzt Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2025 fort - Prognose für Gesamtjahr bekräftigt EBITDA steigt dank positiver Mengenentwicklung der Spezialchemikalien um 9 % auf 56,5 Mio. Euro

Free Cashflow bleibt trotz erhöhter Investitionen weiterhin deutlich positiv Trostberg, 30. Juli 2025 - Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, hat auch im 1. Halbjahr 2025 ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt und zentrale Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis gesteigert. Mit einem Umsatz von 287,6 Mio. Euro lag der Konzern leicht über dem Vorjahresniveau von 286,3 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 9 % von 51,9 Mio. Euro auf 56,5 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 19,6% entspricht (Vorjahr: 18,1 %). Der Konzerngewinn stieg um 14 % von 26,7 Mio. Euro auf 30,5 Mio. Euro. Auch die Finanzlage entwickelte sich im 1. Halbjahr 2025 weiterhin sehr erfreulich. So nahm der operative Cashflow deutlich von 63,8 Mio. Euro auf 71,2 Mio. Euro zu. Grund hierfür sind insbesondere die erhaltenen Kundenzuschüsse in Höhe von 51,0 Mio. Euro zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin. Trotz der damit verbundenen intensivierten Investitionstätigkeit des Konzerns blieb der Free Cashflow mit 30,7 Mio. Euro (Vorjahr: 51,4 Mio. Euro) deutlich positiv. Als Wachstumstreiber im 1. Halbjahr 2025 erwies sich einmal mehr das Segment Specialty Chemicals, das seinen Umsatz um 9 % von 178,8 Mio. Euro auf 194,6 Mio. Euro steigern konnte. Insbesondere die erfreuliche Entwicklung im Bereich Human Nutrition mit der anhaltend starken Nachfrage nach Kreatin "Made in Germany" und im Bereich Custom Manufacturing mit einer positiven Trendumkehr gegenüber den Vorjahren führte zu einer Steigerung des Segment-EBITDA um 18 % von 45,5 Mio. Euro auf 53,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich dementsprechend von 25,5 % auf 27,7 %. Demgegenüber setzte sich der rückläufige Trend im Segment Basics & Intermediates in den Monaten Januar bis Juni 2025 wie erwartet fort. Der Umsatz sank um 14 % von 91,1 Mio. Euro auf 78,2 Mio. Euro, was u. a. auf die schwache Konjunktur der europäischen und deutschen Stahlindustrie sowie einen weiter steigenden Preisdruck durch chinesische Anbieter zurückzuführen ist. Das Segment-EBITDA reduzierte sich aufgrund der schwachen Konjunktur im Metallurgiebereich und des höheren Strompreis-Niveaus von 4,9 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro. Plangemäß verläuft die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin in Deutschland, die unverändert im Zeit- und Kostenrahmen liegt. Parallel wird in den USA die Standortsuche für eine zusätzliche Produktionsanlage fortgesetzt. Da bereits verschiedene Standorte besichtigt und bewertet wurden, erstellt Alzchem derzeit eine entsprechende Long List, die voraussichtlich im 2. Halbjahr zur Entscheidungsfindung eingegrenzt werden soll. In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung in der 1. Jahreshälfte bestätigt Alzchem die Prognose für das Gesamtjahr 2025: Erwartet werden u. a. ein organisches Umsatzwachstum um ca. 5 % auf etwa 580 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Steigerung um ca. 7 % auf etwa 113 Mio. Euro. Die daraus resultierende EBITDA-Marge soll auf ca. 19,5 % klettern. Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG, kommentiert: "Unser konsequenter Fokus auf margenstarke Spezialchemie zahlt sich trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen weiterhin aus. Die starke Umsatz- und vor allem Ergebnissteigerung im Segment Specialty Chemicals zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung auf zukunftsorientierte, wachstumsstarke Nischenmärkte nachhaltig greift. Besonders erfreulich ist die spürbare Nachfragebelebung bei hochspezialisierten Produkten trotz eines insgesamt schwierigen Branchenumfelds - ein klares Signal für unsere hohe Innovationskraft und Kundenorientierung." Der ausführliche Halbjahresbericht 2025 steht auf der Webseite www.alzchem.com in der Rubrik Investoren/Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Über Alzchem Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine "Made in Germany"-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



30.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com