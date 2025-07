EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

Evotec und Sandoz entwickeln ihre strategische Partnerschaft weiter und vereinbaren einen möglichen Verkauf des Just - Evotec Biologics Standorts in Toulouse



30.07.2025 / 07:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Evotec SE und Sandoz AG haben ein nicht-bindendes Term Sheet über den geplanten Verkauf von Just - Evotec Biologics EU in Toulouse an Sandoz unterzeichnet

Im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung würde Evotec ihre Ressourcen zur Herstellung von Biosimilars übertragen, um Sandoz die Produktion von Biosimilar-Arzneimitteln unter Verwendung der fortschrittlichen kontinuierlichen Herstellungstechnologie von Just - Evotec Biologics zu ermöglichen

Die Vertragsbedingungen sehen eine Gegenleistung für den Standort in Höhe von rund 300 Mio. USD in bar vor, zuzüglich weiterer technologiebezogener Gegenleistungen, künftiger Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen

Die geplante Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in Evotecs Strategie, ein weniger kapitalintensives Geschäftsmodell zu schaffen, das sich auf margenstarke Angebote stützt, wobei Just - Evotec Biologics weiterhin ein Kerngeschäft von Evotec bleibt

Die Transaktion dürfte unmittelbar zu einer Verbesserung des kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmix, der Gewinnmargen und der Kapitaleffizienz von Evotec führen

Hamburg, 30. Juli 2025:

Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gab heute die Unterzeichnung einer nicht-bindenden Vereinbarung mit der Sandoz AG (SIX: SDZ / OTCQX: SDZNY) über den möglichen Verkauf von Just - Evotec Biologics EU, als Eigentümerin der J.POD-Anlage für die Herstellung von Biologika in Toulouse, Frankreich, bekannt. Durch die Vereinbarung würde Sandoz Zugang zu Evotecs proprietärer Plattform für die integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Herstellung von Biologika mittels Erwerb einer Technologielizenz erhalten. Der Standort ist seit Juli 2024 komplett auf Sandoz abgestimmt und zugeordnet; somit ist die Transaktion die natürliche Weiterentwicklung einer bereits erfolgreichen Partnerschaft. Der Abschluss der geplanten Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse mit den Mitarbeitern und deren Vertretern, der endgültigen vertraglichen Vereinbarungen und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, die für das vierte Quartal erwartet werden. Weitere Vertragsbestandteile werden nach der erfolgreichen Unterzeichnung der Verträge bekannt gegeben.



Umsetzung der Strategie zur Schaffung eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells für Just - Evotec Biologics Die Vereinbarung ist ein Meilenstein in Evotecs neuer Strategie nachhaltiges und profitables Wachstums voranzutreiben. Ein wesentlicher Pfeiler dieser Strategie ist der Übergang zu einem weniger anlageintensiven und kapitaleffizienten Modell, mit dem das Unternehmen seine Technologie sowie das geistige Eigentum besser nutzen und sein Dienstleistungsangebot erweitern kann. Gemäß den vorgeschlagenen Bestimmungen der Transaktion würde Sandoz als Eigentümerin den Just - Evotec Biologics Standort in Toulouse übernehmen, während Evotec kurz-, mittel- und langfristige wirtschaftliche Vorteile durch Optionen auf Umsätze, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erzielen würde. Die geplanten Vertragskonditionen umfassen den Kaufpreis für den Standort in Höhe von rund 300 Mio. USD in bar und würden zusätzlich weitere technologiebezogene Gegenleistungen, zukünftige Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Produktlizenzgebühren umfassen. Die geplante Transaktion würde Evotecs Umsatzmix, die Gewinnmargen sowie die Kapitaleffizienz unmittelbar verbessern. Darüber hinaus unterstreicht die Vereinbarung Evotecs Fähigkeit, ihren Technologievorsprung zu nutzen, um ein neues Segment in einem schnell wachsenden Markt zu gestalten.



Fortsetzung der strategischen Zusammenarbeit Der geplante Transfer von Just - Evotec Biologics Anlage zur Herstellung von Biosimilars - einem für einen einzelnen Kunden gewidmeten Standort - einschließlich der proprietären Plattform für integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Produktion, ist der natürliche nächste Schritt in der langjährigen strategischen Partnerschaft zwischen Evotec und Sandoz. Er folgt auf die Vereinbarung vom Juli 2024, Sandoz langfristigen kommerziellen Zugang zu der Anlage zu gewähren.



Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec: "Wir freuen uns über die Weiterentwicklung unserer strategischen Partnerschaft. Die heutige Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in Evotecs neuer Strategie, sich wieder auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und nachhaltiges profitables Wachstum zu erzielen. Durch Nutzung der Möglichkeiten von Just - Evotec Biologics als skalierbarem Technologieanbieter und den Übergang zu einem kapitaleffizienteren Modell sind wir gut positioniert, um ein neues Segment im Markt für die Herstellung von Biologika zu gestalten und unsere Partnerbasis zu erweitern."



Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head von Just - Evotec Biologics: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Technologie und Vision durch diese Transaktion erneut bestätigt werden. Just - Evotec Biologics und Sandoz verfolgen gemeinsam das Ziel, den weltweiten Zugang zu lebensverändernden Biotherapeutika zu erweitern. Unsere auf Perfusion basiererende Plattform zur kontinuierlichen Herstellung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung dieser Mission, da sie mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität ermöglicht." Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



