Baar, Schweiz, 30. Juli, 2025

Die beiden Informations- und Kommunikationstechnik Systemanbieter schließen einen Rahmenvertrag mit einer Absatzgarantie von Ascom Lösungen über mehrere Millionen Euro ab.

SEC-COM Security and Communication Technology GmbH ist einer der führenden IT- und Telekommunikationsanbieter in Deutschland mit sehr starker Beratungskompetenz und Fokus auf Zukunftstechnologien.

Der Rahmenvertrag mit Ascom umfasst das gesamte Produktsortiment, einschließlich Mobilitätslösungen (IP DECT / i63 / Myco 4), klinische Alarmsoftware (Unite / Ofelia) und Rufanlagen (teleCARE IP / telligence). Die Zusammenarbeit stärkt die Position beider Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt und treibt die Digitalisierung in Pflegeheimen und Kliniken voran.



Guido Otterbein, Geschäftsführer der SEC-COM, erklärt: "Wir bei SEC-COM erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden innovative Lösungen, um den Arbeitsalltag zu entlasten und die Sicherheit zu erhöhen. Ascom teilt diesen Anspruch und bietet Produkte und Lösungen, Qualität, Erfahrung und Innovation, wie wir sie für die besten Kundenlösungen brauchen. Auf diese Weise wollen wir gemeinsam zur Innovation und zur Verbesserung des deutschen Gesundheitssystems beitragen."



Nicolas Vanden Abeele, Chief Executive Officer von Ascom, sagt: "Wir freuen uns über die neue Partnerschaft zwischen SEC-COM und Ascom. Diese verbessert die Kommunikation und Workflow-Effizienz im deutschen Gesundheitswesen, was Patienten und Pflegekräften zugutekommt, und stärkt weiter Ascoms Position als führender Anbieter in der kritischen Kommunikation und Zusammenarbeit im deutschen Gesundheitsmarkt."







