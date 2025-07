DJ Evotec will Standort Toulouse von Just - Evotec Biologics an Sandoz verkaufen

DOW JONES--Evotec will Just - Evotec Biologics EU in Toulouse an Sandoz verkaufen. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wurde eine entsprechende nicht-bindende Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet. Durch die Transaktion würde Sandoz Zugang zu Evotecs proprietärer Plattform für die integrierte Entwicklung und fortschrittliche kontinuierliche Herstellung von Biologika mittels Erwerb einer Technologielizenz erhalten. Der Standort ist laut Evotec seit Juli 2024 komplett auf Sandoz abgestimmt und zugeordnet. Somit wäre die Transaktion die natürliche Weiterentwicklung einer bereits erfolgreichen Partnerschaft.

Die Vertragsbedingungen sehen eine Gegenleistung für den Standort in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar in bar vor, zuzüglich weiterer technologiebezogener Gegenleistungen, künftiger Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen, wie Evotec weiter ausführte. Die Transaktion wäre ein wichtiger Meilenstein in Evotecs Strategie, ein weniger kapitalintensives Geschäftsmodell zu schaffen und würde unmittelbar zu einer Verbesserung des kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmixes, der Gewinnmargen und der Kapitaleffizienz führen.

Der Abschluss der geplanten Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Abschlusses der entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse mit den Mitarbeitern und deren Vertretern, der endgültigen vertraglichen Vereinbarungen und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, die für das vierte Quartal erwartet werden.

