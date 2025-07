NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das zweite Quartal bringe Sicherheit in puncto Barmittelrückflüsse, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für die Kernsparten seien zollbedingt reduziert worden, im Transporter-Segment jedoch deutlicher als im Pkw-Bereich./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

© 2025 dpa-AFX-Analyser