© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Mercedes-Benz hat einen dramatischen Gewinneinbruch erlitten. Zölle, China-Schwäche und Abschreibungen drücken die Rendite - und für Aktionäre könnte es jetzt richtig bitter werden. Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal 2025 einen massiven Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte, sackte das Konzernergebnis um zwei Drittel auf 957 Millionen Euro ab. Belastend wirkten vor allem die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle, Abschreibungen auf veräußerte Geschäfte in Argentinien sowie Kosten für das laufende Sparprogramm. Auch die Nachfrage in China blieb schwach. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern halbierte sich auf 1,99 Milliarden Euro. In der …