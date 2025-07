NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Santander nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe auf Konzernebene etwas unter der Konsensschätzung gelegen, was aber durch die Nettozinserträge teilweise ausgeglichen worden sei, schrieb Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zu Wettbewerbern erscheine die Aktie der spanischen Großbank als relativ günstig, dennoch sehe er kurzfristig keine Kurstreiber für eine Neubewertung./rob/ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:07 / EDT



