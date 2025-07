NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Bau-, Energie- und Infrastrukturkonzern Vinci hat im ersten Halbjahr weiter zugelegt. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent auf knapp 35 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50< EU0009658145> notierte Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Paris mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um acht Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro zu.

Das operative Ergebnis lag leicht über den Erwartungen; der Umsatz leicht darunter. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen erneut. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Vinci-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um etwas mehr als ein Prozent im Vergleich zum Schlusskurs in Paris zu./he/zb