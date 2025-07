DJ Schneider Electric steigert Nettogewinn weniger als erwartet

Von Nina Kienle

DOW JONES--Schneider Electric hat im ersten Halbjahr 2025 einen höheren Nettogewinn verzeichnet, die Markterwartungen jedoch verfehlt. Wie der französische Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte, stieg der Nettogewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 1,91 Milliarden Euro gegenüber 1,88 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag bei 19,34 Milliarden Euro, ein Plus von 6,4 Prozent.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 3,8 Prozent auf 3,51 Mrd. Euro.

Analysten hatten laut einer vom Unternehmen zusammengetragenen Konsensschätzung mit einem Nettogewinn von 2,23 Milliarden Euro, einem Umsatz von 19,31 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITA von 3,52 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzern sei mit seinem umfassenden Portfolio weiterhin gut aufgestellt, um Chancen in seinen Endmärkten nutzen zu können, sagte CEO Olivier Blum.

Das Unternehmen bekräftigte seine Ziele für das Gesamtjahr.

