Um den wachsenden Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren der nächsten Generation gerecht zu werden, setzt Eaton auf ein Portfolio innovativer Produkte sowie auf seine Expertise im Energiemanagement.

Mit NVIDIA an seiner Seite revolutioniert Eaton das Energiemanagement über die gesamte Rechenzentrumsarchitektur hinweg vom Netzanschluss bis hin zum einzelnen Chip.

Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, Eaton, gab heute bekannt, dass es bereit ist, den Umstieg auf Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) in Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen. Eaton entwickelt gemeinsam mit NVIDIA Best Practices, Referenzarchitekturen und innovative Energieverwaltungslösungen, die speziell auf GPU-Systeme mit hoher Dichte wie die NVIDIA Kyber-Regalsysteme mit NVIDIA Rubin Ultra-GPUs ausgelegt sind. Eatons Engagement umfasst sowohl die aktive Mitwirkung an der Umstellung auf 800-V-HGÜ-Stromversorgungen für Hochleistungs-Racks ab einem Megawatt als auch die Erschließung von Anwendungsmöglichkeiten seiner Technologien im NVIDIA Omniverse Blueprint einer Plattform zur Entwicklung und zum Betrieb KI-gesteuerter Fertigungsumgebungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715131525/de/

Eaton is collaborating with NVIDIA to help data centers accelerate the shift to high-voltage direct current (HVDC) power infrastructure.

Bis 2029 werden die globalen Investitionen in Rechenzentren voraussichtlich die 1-Billion-Dollar-Marke übertreffen angetrieben von der Nachfrage nach Infrastrukturen, die den hohen Rechenaufwand für das Training und die Inferenz zunehmend komplexer Modelle bewältigen können. Als Teil des NVIDIA Partner Network nutzt Eaton seine umfassende Expertise im Energiemanagement und sein breites Technologieportfolio, um Systeme zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen durch KI-basierte Rechenlasten im gesamten Stromversorgungsökosystem gerecht werden.

"Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für das Energiemanagement und unserem breiten Lösungsportfolio sind wir bei Eaton einzigartig positioniert, um die Anforderungen von Rechenzentren im Zeitalter der KI zu unterstützen", sagt Heath Monesmith, President und Chief Operating Officer (COO), Electrical Sector, Eaton. "Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA und anderen Branchenführern können wir unsere Strategie weiter vorantreiben, Systeme anzubieten, die die hohen Anforderungen von Rechenzentren und KI-Fabriken an Leistung, Kühlung und Betrieb erfüllen."

Der Grid-to-Chip-Ansatz von Eaton bietet eine umfassende Strategie zur Optimierung sowohl des White Space als auch des Grey Space in KI-Rechenzentren. Das Portfolio umfasst intelligente Stromverteilungssysteme, Notstromlösungen, digitale Angebote und andere Technologien, die für den Dauerbetrieb und die Optimierung des Energieverbrauchs in KI-gesteuerten Umgebungen unerlässlich sind. Eaton bietet Kunden, die NVIDIA-basierte Lösungen oder Technologien einführen möchten, Beratungsdienste und fachkundige Unterstützung.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die folgenden Märkte her: Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie und Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt, sowie Mobilität. Wir handeln verantwortlich und nachhaltig und unterstützen unsere Kunden beim Energiemanagement heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, tragen wir dazu bei, die dringlichsten Herausforderungen der Welt im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1911 hat sich Eaton kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und wachsenden Bedürfnissen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Jahresumsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar in 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250715131525/de/

Contacts:

Eaton

Sina Fuchs

+49 160 4290430

SinaFuchs@eaton.com