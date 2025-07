Frankfurt am Main (ots) -Zum Start des neuen Ausbildungsjahres 2025 beginnen im August und September etwa 70 Auszubildende und dual Studierende ihre berufliche Laufbahn bei Nestlé Deutschland. Bundesweit bildet Nestlé in insgesamt 16 Berufen aus. Besonders gefragt sind Mechatroniker:innen, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, sowie Elektroniker:innen für Automatisierungstechnik. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die neu eingeführte Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Digitalisierung.Im Nestlé Nutrition-Werk in Biessenhofen starten 13 Azubis und dual Studierende, gleichauf mit dem Standort Hamburg, während das Maggi-Werk in Singen 7 neue Nachwuchskräfte begrüßt. Neben den Werksstandorten bildet Nestlé auch in der Frankfurter Zentrale aus, wo dieses Jahr 7 neue Azubis beginnen.Vielfältige Ausbildungsangebote bei NestléNestlé erweitert stets ihr Ausbildungsprogramm, um jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten zu bieten. Neu im Ausbildungsangebot von Biessenhofen ist beispielsweise das Studium Elektrotechnik Automation in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), das in diesem Jahr erstmals angeboten wird. Ab 2026 wird Nestlé in Frankfurt wieder eigene Köche und Köchinnen im hauseigenen Gastronomieteam ausbilden. Die Bewerbung hierfür ist demnächst möglich. Eine zusätzliche Besonderheit ist die Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Digitalisierung, die bereits ab diesem Jahr neu eingeführt wird.Christine Ludwig, Ausbildungsverantwortliche bei Nestlé in Frankfurt: "Wir freuen uns sowohl über Absolvent:innen als auch Quereinsteiger:innen oder Studienabbrecher:innen, die ihre Leidenschaft und Talente bei uns einbringen möchten. Wir glauben fest daran, dass unterschiedliche Lebenswege und Erfahrungen wertvolle Perspektiven schaffen, die unser Unternehmen bereichern. Und unsere erfahrenen Ausbilder :innen fördern die Nachwuchskräfte sowohl fachlich als auch persönlich und legen so den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere bei Nestlé."Grundsätzlich werden bei Nestlé rund 80 Prozent der Absolvent:innen nach ihrer Ausbildung in das Unternehmen übernommen, so auch in diesem Jahr.Engagement für die Jugend: Chancen und Perspektiven durch Nestlé needs YOUth und KooperationenNestlé engagiert sich seit 2013 mit dem Programm "Nestlé needs YOUth" und als Teil der unternehmensübergreifenden "Alliance for YOUth"-Initiative (https://www.nestle.de/medien/medieninformationen/nestle-alliance-for-youth-300.000-neue-m%C3%B6glichkeiten) dafür, junge Menschen zu unterstützen und ihnen berufliche Chancen zu eröffnen, sei es durch Jobs, Weiterentwicklung oder auch Gründung eigener Betriebe. Darauf zahlen neben den Ausbildungsangeboten auch rund 150 Praktikums- und 10 Traineestellen ein, die Nestlé in Deutschland jedes Jahr anbietet. Global hat Nestlé durch "Nestlé needs YOUth" bereits über 10 Millionen junge Menschen mit Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten unterstützt.Dabei legt Nestlé auch einen besonderen Fokus auf die Förderung resilienter und nachhaltiger Ernährungssysteme. Im Rahmen einer Kooperation mit UNESCO (https://www.nestle.com/media/news/nestle-unesco-global-initiative)fördert Nestlé daher junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren dabei, Geschäftsideen zu entwickeln und zu starten, um die Produktion, Verarbeitung, den Transport und den Konsum von Lebensmitteln widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Unter den eingereichten Projekten werden weltweit 100 mit einer Fördersumme von jeweils 8.500 US-Dollar sowie einem sechsmonatigen Training und Experten-Mentoring für die Umsetzung der Idee ausgezeichnet. Die geförderten Projekte werden am 18. September im Rahmen einer Zeremonie prämiert. Zudem wurden etwa 2023 rund 9.500 junge Landwirt:innen im Nestlé Agripreneurship Programm ausgebildet.Weitere Hintergründe und Fortschritte enthält unsere Youth Page: Nestlé needs YOUth - Global Youth Initiative | Nestlé Deutschland (https://www.nestle.de/nachhaltigkeit/menschen-gemeinschaften/nestle-needs-youth).Weitere Informationen über offene Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2026 sowie über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten gibt es auf dem Nestlé Karriereportal unter www.nestle.de/jobs/einstieg. An den Standorten stehen auch die lokalen Ausbildungsverantwortlichen gerne für Fragen zur Verfügung.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabel HörnleTel.: 069 / 66 71 3682E-Mail: isabel.hoernle@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6087767