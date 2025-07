Die Aventis Energy-Aktie fiel zuletzt durch eine Kursexplosion auf. Seit dem Tief im März mit 0,06 € stieg der Kurs in der Spitzte auf 0,40 € an. Am Donnerstag verbessert sie sich aktuell um +2,3% und steht bei knapp 0,35 €. Was ist hier zu beachten? Der Markt für Uran wächst wieder Lange Zeit war es um die Atomkraft ruhig geworden. Dies ändert sich momentan gerade. In vielen Staaten werden wieder massiv Atommeiler gebaut. Der Hauptgrund hierfür ...

