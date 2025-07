31. Juli 2025. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass es sein KorrAI-Technologieprogramm (das "Programm") mit KorrAI Technologies Inc. ("KorrAI") auf dem Uranprojekt Corvo (das "Projekt Corvo" oder das "Konzessionsgebiet") im Athabasca-Becken in Saskatchewan eingeleitet hat.

Michael Mulberry, CEO und Direktor des Unternehmens, sagte: "Wir freuen uns sehr, den Start unseres KorrAI-Technologieprogramms auf dem Projekt Corvo bekannt zu geben. Wir schätzen uns glücklich, mit einem führenden Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, und sind davon überzeugt, dass die proprietäre Hyperspektralbildgebungstechnologie von KorrAI unser geologisches Verständnis des Konzessionsgebietes verbessern und uns neue Informationen liefern wird, die in zukünftigen Arbeitsprogrammen genutzt werden können."

Das Unternehmen wird KorrAIs Managementlösung für Explorationsdaten bei seinem Projekt Corvo einsetzen und Geodatenprodukte erhalten, die unter Einsatz proprietärer Algorithmen abgeleitet werden, darunter:

- Kartierung von Ausbissen mittels Künstlicher Intelligenz zur Erkennung und Digitalisierung von Ausbissmerkmalen;

- Analyse der Radonbelastung zur Abgrenzung möglicher Uranziele unter der Deckschicht aus Geschiebemergel;

- Eisenoxid-Signaturen über kartierten Ausbissen;

- Integration bestehender geologischer Daten und Daten der Feldprobenahmen zur Erstellung eines grundlegenden KI-/ML-Höffigkeitsmodells; und

- Abgrenzung von Explorationszielen für Feldprobenahmen und die Bestätigung des Modells.

Ausübung von Warrants und Optionen

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es aus der Ausübung von Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens zum 30. Juli 2025 einen Gesamtbetrag von 1.067.577 Dollar erhalten hat. Das Unternehmen hat außerdem aus der Ausübung von Optionen zum 30. Juli 2025 einen Gesamtbetrag von 150.700 Dollar eingenommen.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es am 31. Juli 2025 eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit RMK Marketing Inc. ("RMK") (Adresse: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ont., Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von vier (4) Monaten ab dem 5. August 2025 (die "Laufzeit") abgeschlossen hat.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die "Dienstleistungen"). Die Werbemaßnahmen werden über Google durchgeführt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Unternehmen RMK mit 250.000 $ (das "Budget") vergüten, wobei die Option besteht, das Budget während der Laufzeit um 150.000 $ zu erhöhen. Die Laufzeit endet entweder mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über KorrAI Technologies

KorrAI ist ein Vorreiter bei der Bereitstellung von Fernüberwachungslösungen, die auf die Verringerung von Betriebsrisiken abzielen. Durch den Einsatz von Satelliten- und Geodaten sowie fortschrittlichen KI-Technologien erkennt und analysiert KorrAI Merkmale und Veränderungen in Erdsystemen. Das System von KorrAI verwendet einen robusten und quantitativen Ansatz, der die mit Explorationsprojekten verbundenen Risiken wirkungsvoll mindert.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Quellennachweis

Mineral Assessment Report 64E13-0054: Norbaska Mines Ltd., 1979-1980

SMDI# 2052: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2052 & Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012

Vital Battery Metals Drills 20.5m of 1.21% Cu Including 5.0m of 2.22% Cu at Sting Copper Project., News Release, January 14, 2025. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/14/3009258/0/en/Vital-Battery-Metals-Drills-20-5m-of-1-21-Cu-Including-5-0m-of-2-22-Cu-at-Sting-Copper-Project.html

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Director

+1 (604) 229-9772

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm von KorrAI, den erwarteten Nutzen des Programms und die Partnerschaft des Unternehmens mit KorrAI, Aussagen über die Bereitstellung von Dienstleistungen durch RMK im Rahmen der Vereinbarung sowie das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

