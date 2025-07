EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Jurjen Jongma wechselt als CFO und Mitglied des Vorstands zur Cherry SE



31.07.2025

München, 31. Juli 2025 - Die Cherry SE gab heute bekannt, dass Jurjen Jongma (54) vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. September 2025 zum Finanzvorstand bestellt wurde. Volker Christ, der bislang als Executive Vice President Global Finance & IT das Finanzressort geleitet hat, wird das Unternehmen heute aufgrund einer Gesundheitsthematik im Familienumfeld verlassen. Jurjen Jongma war als CFO bereits bei verschiedenen Unternehmen beschäftigt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Unternehmensfinanzierung, bei der Unterstützung des Unternehmenswachstums und dem Aufbau von Strukturen innerhalb der CFO-Funktion. Zuletzt war er CFO der an der EURONEXT notierten Ebusco, einem Hersteller von emissionsfreien Bussen und Ladesystemen. Zuvor hielt er die CFO-Position bei Versuni, ehemals Philips Haushaltsgeräte. Weitere Stationen umfassen u.a. die Leitung der internen Revision sowie zuvor die Finanzverantwortung des internationalen Geschäfts bei Royal Philips. Herr Jongma hat Wirtschaft studiert und mit einem Executive Master in Finance & Control in Maastricht abgeschlossen. Im Rahmen eines Austauschprogramms führte ihn sein Studium auch für ein Jahr nach München, worauf seine ausgezeichneten Sprachkenntnisse in Deutsch zurückzuführen sind. Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE: "Wir freuen uns, Jurjen Jongma als CFO bei der Cherry SE begrüßen zu dürfen. Jurjen kann auf langjährige Erfahrungen im Finanzbereich internationaler Unternehmen zurückblicken. Er ist ein ergebnisorientierter Finanzexperte mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in international operierenden Unternehmen unterschiedlicher Größe. Seine umfassende Erfahrung in allen Finanzbereich einschließlich M&A, Taxation, und Performance Management stellt für die Cherry SE einen wichtigen Baustein in der finanzstrategischen Ausrichtung des Unternehmens dar. Wir sind zuversichtlich, dass Jurjen mit seiner Expertise und Führungskompetenz in Zusammenarbeit mit Oliver Kaltner (CEO), Dr. Udo Streller (COO) und dem übrigen Führungsteam von CHERRY einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Transformation der Gesellschaft aktiv mitgestalten wird." Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE: "Im Namen der gesamten Belegschaft der Cherry SE danke ich der enorm wichtigen Leistung von Herrn Volker Christ als EVP Global Finance & IT, der die Firma in diesem Bereich in bemerkenswerter Weise geführt hat. Lieber Volker, wir wünschen Dir und Deiner Familie das Allerbeste. Gleichzeitig freue ich mich, Jurjen Jongma bei CHERRY zu begrüßen. Er wird unseren Prozess des Reshapings und der Transformation aktiv unterstützen und inhaltlich bereichern." Jurjen Jongma kommentiert: "Ich freue mich sehr, Teil von CHERRY zu werden und blicke der Zusammenarbeit mit Oliver und seinem Team mit großer Zuversicht entgegen. Mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Hygiene-Peripheriegeräte und der kürzlich abgeschlossenen Refinanzierung sehe ich eine solide Basis, auf der wir aufbauen können. Ich danke Volker für die hervorragende Arbeit, die er geleistet hat, und freue mich darauf, die Finanzfunktion weiter auszubauen, um die nächsten wichtigen Schritte in der Transformation des Unternehmens zu unterstützen." Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de



