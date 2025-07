© Foto: Martin Schutt/dpa

Die Rallye der Rolls-Royce-Aktie hat sich am Donnerstag eindrucksvoll fortgesetzt. Nach der Anhebung der Jahresprognose sprang das Papier um weitere 9 Prozent nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Laut Daten von FactSet erzielte Rolls-Royce in den vergangenen fünf Jahren eine beeindruckende jährliche Rendite von 64 Prozent. Nur Nvidia konnte im gleichen Zeitraum mit 76 Prozent noch stärker zulegen. Wer der Aktienempfehlung unseres Börsenexpertens Markus Weingran von Anfang an gefolgt wäre, hätte mit dem britischen Automobilhersteller seinen Gewinn verdreifacht. Ob es noch eine gute Idee ist auf das Allzeithoch aufzuspringen, verrät er in der neuen Folge der wO Börsenlounge. Der …