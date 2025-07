Mitteilung der hep global GmbH:

hep solar initiiert neuen Solar-ELTIFDer Solarspezialist hep solar bringt als Initiator mit einem European Long-Term Investment Fund (ELTIF) 2.0 einen neuen Fonds im Bereich der erneuerbaren Energien auf den Markt. Der "hep solar Invest ELTIF" investiert in die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaik- und Speicherprojekten. Die geographische Ausrichtung ist auf Europa, Kanada, USA und Japan beschränkt.

Der hep solar Invest ELTIF ist ein offener alternativer Investmentfonds, der privaten und professionellen Anlegern eine mittelbare Beteiligung an erneuerbarer Energieinfrastruktur und Speichertechnologien in Europa, Kanada, USA und Japan ermöglicht. "Somit kann der Fonds in die besten Projekte der hep-solar-Gruppe investieren", sagt Oliver Lang, Leading Expert bei der HEP Vertrieb GmbH. Die Unternehmensgruppe ist weltweit tätig und hat Niederlassungen in Deutschland, Japan, Kanada und den USA. "Indem ...

