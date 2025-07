EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep solar initiiert neuen Solar-ELTIF



31.07.2025

Güglingen, 31. Juli 2025 - Der Solarspezialist hep solar bringt als Initiator mit einem European Long-Term Investment Fund (ELTIF) 2.0 einen neuen Fonds im Bereich der erneuerbaren Energien auf den Markt. Der "hep solar Invest ELTIF" investiert in die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaik- und Speicherprojekten. Die geographische Ausrichtung ist auf Europa, Kanada, USA und Japan beschränkt. Der hep solar Invest ELTIF ist ein offener alternativer Investmentfonds, der privaten und professionellen Anlegern eine mittelbare Beteiligung an erneuerbarer Energieinfrastruktur und Speichertechnologien in Europa, Kanada, USA und Japan ermöglicht. "Somit kann der Fonds in die besten Projekte der hep-solar-Gruppe investieren", sagt Oliver Lang, Leading Expert bei der HEP Vertrieb GmbH. Die Unternehmensgruppe ist weltweit tätig und hat Niederlassungen in Deutschland, Japan, Kanada und den USA. "Indem der ELTIF in die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaik- und Speicherprojekten investiert, können Anlegerinnen und Anleger sich am Ausbau erneuerbarer Energien beteiligen. Das Thema Speichertechnologie spielt schon heute eine besonders wichtige Rolle, helfen Speicher doch dabei, das Stromnetz zu stabilisieren und Sonnenenergie möglichst effizient zu nutzen", so Lang weiter. Der hep solar Invest ELTIF ist sparplanfähig ab 25 Euro. Er ermöglicht Kleinanlegern Zugang zur Assetklasse Infrastruktur im Bereich der erneuerbaren Energien. Service-KVG ist die HANSAINVEST LUX S.A., Initiator des Fonds und Anlageberater ist die HEP Kapitalverwaltung AG, ein Unternehmen der hep-solar-Gruppe. Fonds mit nachhaltigem Investitionsziel Als Impact-Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung strebt der hep solar Invest ELTIF vorrangig Investitionen an, die mit dem Umweltziel "Klimaschutz" im Sinne der Taxonomie-Verordnung konform sind. Andernfalls werden mit den Investitionen die SFDR-Umweltziele "Reduktion von CO 2 -Emissionen" beziehungsweise "Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie" der EU-Offenlegungsverordnung angestrebt. Dr. Julian Hochscherf, Manager ESG bei hep solar: "Mit dem hep solar Invest ELTIF investieren Anleger unter Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette eines Solarparks - von der Entwicklung über den Bau bis zum Betrieb nachhaltiger Projekte - und schaffen so echten Impact." Der hep solar Invest ELTIF im Überblick Fondsname Teilfonds 1 hep solar Invest ELTIF WKN/ISIN

Anteilsklasse R[1] WKN: A417LG

ISIN: LU3053689975 Assetklasse Infrastruktur.

Direkte oder indirekte Investitionen in Infrastrukturanlagen können in Form der zulässigen Anlagegegenstände erfolgen ("Infrastrukturanlagegegenstände"). Infrastrukturanlagen sind Photovoltaikanlagen ("PV-Anlagen") und stationäre Energiespeicher (gemeinsam die "Infrastrukturanlagen") und können sich in allen Phasen der Entwicklung befinden, von der Planung über den Bau und die Errichtung bis hin zum Betrieb. Einordnung gem. Offenlegungsverordnung (SFDR) Art. 9 SFDR (Impact-Fonds) Belegenheit der Sachwerte Europa, Kanada, USA, Japan Rechtliche Einordnung Luxemburger offener Publikums-AIF, der als ELTIF ausgestaltet ist.

Der Umbrella-Fonds ist ein Fonds Commun de Placement in der Form eines Umbrella-Fonds gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 mit dem Fonds als erstem Teilfonds aufgelegt. Der Fonds ist als ELTIF im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds ausgestaltet und soll auch an Kleinanleger vertrieben werden. Anlegertypen Professionelle, Semiprofessionelle und Privatanleger (Kleinanleger) Ertragsverwendung Ausschüttend Laufzeitende 30.06.2124 Sparplanfähigkeit Sparplanfähigkeit ab 25 Euro Anteilausgabe Bewertungstäglich. Bewertungstag ist jeder Werktag, an dem die Banken jeweils in Luxemburg, Hamburg und Frankfurt am Main für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember (dementsprechend bewertungstägliche NAV-Berechnung). Mindesthaltedauer 24 Monate Kündigungsfrist 12 Monate zum letzten Kalendertag eines Kalenderquartals. Ist dies kein Bewertungstag, so werden die Anteile am folgenden Bewertungstag zurückgenommen. AIFM HANSAINVEST LUX S. A. Initiator und Berater in Bezug auf Nicht-Finanzinstrumente HEP Kapitalverwaltung AG Portfoliomanager für Finanzinstrumente (Derivate und Liquiditätsanlagen) Donner & Reuschel Luxemburg S.A. [1] Darüber hinaus gibt es auch institutionelle und semi-institutionelle Anteilsklassen sowie Anteilsklassen für Honorarberater, siehe Prospekt.



Weitere Infos unter: https://invest.hepsolar.com/eltif/



Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine Marketing-Anzeige für den durch die Service-KVG HANSAINVEST LUX S.A. ("HI-Lux") in Luxemburg aufgelegten Teilfonds "hep solar Invest ELTIF" ("Fonds"). Insoweit wurde seitens der HEP Kapitalverwaltung AG ("HEP KVG") als Initiator über die HI-Lux ein Fonds Commun de Placement in der Form eines Umbrella-Fonds gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 mit dem Fonds als erstem Teilfonds aufgelegt. Der Fonds ist als ELTIF im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds ausgestaltet und soll auch an Kleinanleger vertrieben werden. Anleger können ihre Anteile jeweils zum letzten Kalendertag eines Quartals zurückgeben, vorausgesetzt, sie haben die Anteile mindestens 24 Monate gehalten und die Rückgabe mindestens 12 Monate vorher unwiderruflich angekündigt. Fällt der Rücknahmetag nicht auf einen Bewertungstag, erfolgt die Rücknahme am darauffolgenden Bewertungstag. Die HI-Lux kann die Rücknahme aussetzen, insbesondere bei unzureichender Liquidität im Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt, das Basisinformationsblatt und die zuletzt veröffentlichten Halbjahresberichte und Jahresberichte des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischem Format unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/3968 erhältlich. Auf Wunsch werden Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zugesandt. Sie können diese bei der HANSAINVEST LUX S.A. 19, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, anfordern. Jene Dokumente sind alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Fonds. Der jüngste Nettoinventarwert sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in deutscher Sprache in elektronischem Format unter https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte erhältlich. Mit dem Kauf von Fonds-Anteilen erwerben Sie nicht die vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände (z. B. Photovoltaikanlagen). Diese werden von der HI-Lux handelnd im eigenen Namen und für Rechnung des Fonds erworben. Im Anlagefokus des Fonds stehen (mittelbare) Beteiligungen an Photovoltaikanlagen, die in Europa, Japan, Kanada und den USA belegen sind. Für eine detaillierte Aufstellung wird auf den aktuellen Jahresbericht des Fonds verwiesen. Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige und illiquide Anlagen zu tätigen. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern. Umfassende Ausführungen zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt. Es handelt sich bei der Investition in den Fonds um eine illiquide Anlage, die langfristiger Natur ist. Die Laufzeit des Fonds beträgt über zehn Jahre und endet am 30.06.2124. Daher ist der Fonds möglicherweise nicht für Kleinanleger geeignet, die nicht in der Lage sind, eine derart langfristige und illiquide Anlage einzugehen. Es wird empfohlen, nur einen kleinen Teil des Gesamtanlageportfolios in den Fonds zu investieren. Die HI-Lux darf für den Fonds Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken einsetzen. Dieser Einsatz kann das Risikoprofil des Fonds beeinflussen, indem Derivatgeschäfte die Marktvolatilität reduzieren. Allerdings bieten sie keinen vollständigen Schutz und können selbst Risiken mit sich bringen, etwa durch Hebelwirkungen, Fehlbewertungen, Gegenparteiausfälle oder operationelle Fehler. Investitionen in Sachwerte, einschließlich Infrastrukturprojekte, sind mit spezifischen Risiken verbunden, die Anleger sorgfältig prüfen sollten. Diese Risiken umfassen unter anderem illiquide Märkte, Wertschwankungen, regulatorische Änderungen, Projektentwicklungsrisiken sowie wirtschaftliche und politische Unsicherheiten. Anleger sollten sich bewusst sein, dass es zu Verlusten kommen kann. Vor einer Anlageentscheidung wird dringend empfohlen, die vollständigen Risikoangaben und den Prospekt sorgfältig zu lesen und gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen. Die Erträge des Fonds werden grundsätzlich ausgeschüttet. Beträge, die für zukünftige Investitionen innerhalb eines Jahres benötigt werden, können im Ermessen der HI-Lux einbehalten werden. Die HI-Lux entscheidet jährlich, ob der verbleibende Ertrag an die Anleger ausgeschüttet oder ins nächste Jahr vorgetragen wird. Einkünfte aus der Fonds-Beteiligung unterliegen der Besteuerung, die von dem individuellen Steuerprofil des Anlegers abhängig ist und sich ändern kann. Die HI-Lux kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Weitere produktspezifische Informationen sind unter https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/nachhaltigkeitsoffenlegungen/NOFFI_hep_Solar_Invest_Eltif_01_08_2025.pdf erhältlich. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Annahmen wurden mit Sorgfalt und im Vertrauen auf die Richtigkeit der uns von Dritten überlassenen Daten erstellt, allerdings können wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen. Die in diesem Dokument zugrundeliegenden Parameter können sich zudem ändern, so dass es möglich ist, dass diese Annahmen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden können.



Über hep solar

Die hep-solar-Gruppe ist der Solarspezialist für Projekte und Investments aus einer Hand. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut, betreibt und finanziert das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Als Zukunftsmacher verbindet die Unternehmensgruppe Know-how in den Geschäftsfeldern Investment, Projects, hep yolar und PV plants - und deckt somit von Anfang bis Ende die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Finanzierung über die Projektentwicklung und den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Die hep-solar-Gruppe beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E presse@hep.global

www.hep.global



