EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

GEA erhöht Prognose für Geschäftsjahr 2025 und gibt positiven Ausblick



31.07.2025 / 16:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 31. Juli - Aufgrund der sehr positiven operativen Entwicklung in den ersten 6 Monaten und der weiteren Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 erhöht die GEA Group Aktiengesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen die Prognosen für alle Guidance-Parameter wie folgt: Organisches Umsatzwachstum 2 bis 4 Prozent (bisher: 1 bis 4 Prozent), EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand 16,2 bis 16,4 Prozent (bisher 15,6 bis 16,0 Prozent) und

ROCE 34 bis 38 Prozent (bisher 30 bis 35 Prozent).



Die vollständige Mitteilung zum 2. Quartal (Halbjahresfinanzbericht) wird die Gesellschaft am

7. August 2025 veröffentlichen.



"Unsere positive Entwicklung setzt sich kontinuierlich fort. Die weiteren Verbesserungen stehen auf einer breiten Basis - getragen von einer guten Auftragslage sowie unternehmensweiten Margenverbesserungen und Effizienzsteigerungen. Einmal mehr zeigen wir damit unsere Stärke bei der Umsetzung unserer Pläne," sagt GEA CEO Stefan Klebert.



Neben Verbesserungen bei den Profitabilitätskennzahlen EBITDA-Marge vor Restrukturierungs-aufwand und ROCE konnte GEA auch den organischen Auftragseingang und Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal verbessern. Grund dafür war insbesondere ein starkes Basisgeschäft. Der am 29. Juli von GEA bekanntgegebene Großauftrag mit einem Volumen von 140 bis 170 Mio. Euro wird erst in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres verbucht werden.

"GEA entwickelt sich ungeachtet des aktuellen Umfelds weiterhin sehr positiv. Wir erwarten im zweiten Halbjahr weitere interessante Projekte in allen Größenordnungen und gehen davon aus, im Jahr 2026 unser Umsatzwachstum deutlich zu beschleunigen, bei weiterer Steigerung der Profitabilität. Insofern bestätigen wir die Wachstums- und Profitabilitätsziele unserer Mission 30", so GEA CEO Stefan Klebert weiter.



Vorläufige Finanzkennzahlen: GEA Group Q2 2025 Q2 2024 Q1-Q2 2025 Q1-Q2 2024 Auftragseingang - Berichtet (EUR Mio.) 1.309 1.289 2.724 2.654 Auftragseingang - Organisches Wachstum 5,0% 4,2% Umsatz - Berichtet (EUR Mio.) 1.312 1.323 2.570 2.565 Umsatz - Organisches Wachstum 1,5% 1,2% EBITDA V Restrukturierungsaufwand (EUR Mio.) 217 201 415 381 EBITDA v. Restrukturierungsaufwand. in % 16,5% 15,2% 16,1% 14,9% ROCE (L4Q) in % 35,3% 32,3% 35,3% 32,3%





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Tel. +49 (0)211 9136 1080

gea.com



31.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com