Die GEA Group AG (ISIN DE0006602006), einer der weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer für die Nahrungsmittelindustrie, setzt ihren Profitabilitätskurs konsequent fort. Auf Basis vorläufiger Zahlen hebt das Unternehmen seine Prognosen für alle zentralen Kennzahlen im Geschäftsjahr 2025 an - ein starkes Signal in einem konjunkturell eher verhaltenen Umfeld. Das organische Umsatzwachstum wird nun bei 2-4?% erwartet (zuvor: 1-4?%). Noch deutlicher fällt die Anhebung bei der EBITDA-Marge vor Restrukturierungen aus: Statt 15,6-16,0?% peilt GEA nun 16,2-16,4?% an. Auch beim ROCE (Return on Capital ...

