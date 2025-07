ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat im ersten Halbjahr operativ deutlich zugelegt und die Prognose bestätigt. Zudem will der Konzern Aktien für eine Milliarde Euro zurückkaufen. Wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte, stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den ersten sechs Monaten des Jahres um Verkäufe bereinigt um ein Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich legte der bereinigte Gewinn insgesamt um vier Prozent auf 3,8 Milliarden Euro und damit ebenfalls deutlicher als von Experten vorhergesagt zu.

Der Umsatz lag bei 40,8 Milliarden Euro. Grund für die positive Entwicklung war insbesondere die Stärke in Spanien. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Dabei dürfte der bereinigte Gewinn am oberen Ende der Spanne liegen./jha/he