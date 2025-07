© Foto: Erik Mclean - Unsplash

Der US-Krankenversicherer und Apothekenbetreiber CVS Health hat am Donnerstag im Unterschied zu UnitedHealth ein starkes Quartalsergebnis abgeliefert. CVS Health liefert Lichtblick in krisengeplagter Branche US-Krankenversicherer stecken angesichts explodierender Patientenkosten und der Aussicht auf geringe Zuschüsse für Medicare- und Medicaid-Versicherte in einer schweren Krise. Stellvertretend hierfür steht vor allem UnitedHealth, dessen Aktie auch vor dem Hintergrund von Betrugsvorwürfen gecrasht ist. Die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen brachten bislang keine Trendwende. Vergleichsweise resilient zeigt sich dagegen Mitbewerber CVS Health. Dessen Aktie verzeichnet in diesem Jahr …