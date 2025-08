Die Aktie von BASF startete mit einem kräftigen Kursanstieg in die neue Handelswoche. So glückte direkt der Sprung über das bisherige 3-Monats-Hoch, wodurch der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet eigentlich frei wäre. Allerdings entpuppte sich der Kursanstieg als Fehlausbruch. So ging es an den folgenden Handelstagen wieder nach unten. Nun stellt sich natürlich die spannende Frage, ob der Ausbruch lediglich etwas aufgeschoben wurde oder nun eine längere Phase mit fallenden Kursen folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...