NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 77 Franken belassen. Die Aktie sei fast auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren angekommen, schrieb David Hayes zu seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung nach den Halbjahreszahlen des Lebensmittelkonzerns. Dieser stehe weiter vor Herausforderungen. Das Abwärtspotenzial sei aber begrenzt./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 13:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 19:00 / ET



ISIN: CH0038863350

