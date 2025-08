DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group stellt US-Organisation zukunftsorientiert auf

Zumtobel Group AG: Zumtobel Group stellt US-Organisation zukunftsorientiert auf

Dornbirn (pta000/01.08.2025/08:30 UTC+2)

Die Zumtobel Group hat im Zuge ihrer laufenden strategischen Überprüfung beschlossen, den Produktionsstandort in Highland, New York, USA, zu schließen. Diese Entscheidung ist Teil der Umsetzung der aktualisierten FOCUSED[+] -Strategie, mit der sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernmärkte fokussiert und entsprechend sein globales Produktionsnetzwerk ausrichtet. So erhöht es die Resilienz und sichert nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit der Zumtobel Group mit ihren drei starken Marken.

Aufgrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage und des daraus resultierenden geringen Produktionsvolumens in den USA hat die Geschäftsführung der Zumtobel Lighting Inc., USA, daher die Schließung des Produktionsstandorts in Highland beschlossen. Dieser Produktionsstandort ist seit längerer Zeit strukturell defizitär und deutlich unterausgelastet. Der Vorstand der Zumtobel Group AG unterstützt diese Entscheidung.

Die Zumtobel Group AG geht davon aus, dass durch die Einstellung der Produktionstätigkeit im Werk Highland negative Sondereffekte in Höhe von rund EUR 9 Mio. anfallen werden. Der Großteil dieser Effekte wird im Geschäftsjahr 2025/26 gebucht. Die entstandenen Sondereffekte werden sich in den folgenden Jahren jedoch mehr als amortisieren.

Von der Schließung der Produktionsstätte sind rund 70 Mitarbeitende in den Bereichen Produktion, Forschung & Entwicklung, Logistik und Verwaltung betroffen.

Vertrieb in Amerika wird neu strukturiert Trotz der Schließung des Produktionsstandorts bleibt die Vertriebspräsenz der Zumtobel Group in den USA bestehen, künftig jedoch in neuer Struktur. Der Vertrieb für den amerikanischen Kontinent wird in zwei eigenständige Einheiten gegliedert: Nordamerika und Südamerika. Ziel ist es, Kunden, Architekten und Planer weiterhin zuverlässig zu betreuen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Die Belieferung der amerikanischen Märkte erfolgt künftig über das globale Produktionsnetzwerk der Zumtobel Group.

