01.08.2025 / 09:49 CET/CEST

UniCredit S.p.A. hat uns folgende Information übermittelt:



Am 11. Juli 2025 haben wir, die UniCredit S.p.A., Ihnen gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der von uns gehaltene Stimmrechtsanteil an der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, am 8. Juli 2025 die Schwellen von 10 % und 15 % überschritten hat und unser gesamter Anteil an Stimmrechten aus Aktien 19,20 % betrug, was 227.466.135 unmittelbar und mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht. Nach der Einziehung eigener Aktien hat sich die Gesamtanzahl der Stimmrechte an der COMMERZBANK Aktiengesellschaft am 23. Juli 2025 von 1.184.669.009 auf 1.127.496.195 verringert, wodurch sich unser Gesamtanteil an Stimmrechten aus Aktien auf 20,17 % erhöht hat. Am 25. Juli 2025 haben wir Ihnen gemäß § 33 Abs. 1 WpHG die damit verbundene Überschreitung der Schwelle von 20 % mitgeteilt.



Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG nachfolgende zusätzliche Angaben mit, welche die gegenwärtigen Absichten der UniCredit S.p.A. widerspiegeln:



1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:

(a) Der Erwerb von Stimmrechten an der COMMERZBANK Aktiengesellschaft dient der Umsetzung strategischer Ziele.

(b) Die UniCredit S.p.A. beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der COMMERZBANK Aktiengesellschaft durch Käufe oder auf sonstige Weise zu erwerben. Ein Erwerb von mehr als 29,9 % der Stimmrechte ist derzeit jedoch nicht beabsichtigt.

(c) Die UniCredit S.p.A. strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der COMMERZBANK Aktiengesellschaft an, die über die gewöhnliche Stimmrechtsausübung hinausgeht.

(d) Die UniCredit S.p.A. strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an.



2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Bei den für den Erwerb der Stimmrechte an der COMMERZBANK Aktiengesellschaft verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenkapital.



UniCredit S.p.A.



