Das Marktumfeld für die deutschen Automobil-Hersteller bleibt schwierig. BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen mussten im ersten Halbjahr durch die US-Zollpolitik Abstriche machen. Auch in China bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Die innovativen Start-ups wie Nio, Xpeng, Xiaomi und Co jagen den deutschen Herstellern peu à peu Marktanteile ab. BMW, Mercedes oder Volkswagen - wer hat aktuell die Nase vorne?In China werden dieses Jahr rund 24 Millionen Autos verkauft werden, in USA rund 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...