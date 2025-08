DJ Axa kauft für 500 Mio Euro Mehrheit am Autodirektversicherer Prima

Von Elena Vardon

DOW JONES--Axa erwirbt für 500 Millionen Euro 51 Prozent der Anteile am italienischen Autoversicherer Prima. Der französische Versicherer kann damit den Umfang seines Kfz-Versicherungsgeschäfts in Italien nahezu verdoppeln, wie er am Freitag mitteilte.

Die jetzt geschlossene Vereinbarung zwischen beiden Seiten räumt Axa und den Prima-Minderheitsaktionären für die verbleibenden 49 Prozent der Anteile Kauf- und Verkaufsoptionen ein. Diese können in den Jahren 2029 oder 2030 ausgeübt werden, wobei der Ausübungspreis an die Ergebnisse von Prima gebunden ist.

Die Übernahme soll die Direktvertriebskapazitäten von Axa in Europa stärken. Es geht dabei um den digitalen Direktvertrieb von Prima ohne Vermittler, mit der ein wachsendes Segment von preissensiblen Kunden bedient werden kann, heißt es in der Mitteilung von Axa.

Prima ist ein vor einem Jahrzehnt gestarteter Direktversicherer, der etwa ein Zehntel des Gesamtmarktes für Kfz-Versicherungen in Italien kontrolliert und im vergangenen Jahr 1,25 Milliarden an Bruttoprämien einnahm. Die Gruppe ist auch im Vereinigten Königreich und in Spanien tätig.

August 01, 2025 03:40 ET (07:40 GMT)

