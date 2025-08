HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Im Gegensatz zu seinen früheren Wacker-Studien habe er nicht den Eindruck, dass nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen weitere erhebliche Kürzungen seiner Gewinnschätzungen (EPS) erforderlich seien, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rein auf Basis der Nachrichtenlage seien die Aussichten für die Aktie in den nächsten zwei Monaten nicht unattraktiv./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881





© 2025 dpa-AFX-Analyser