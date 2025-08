Der Ladeanbieter Shell Recharge hatte kürzlich ein dynamisches Preismodell vorgestellt. In diesem Zuge gibt es nun eine "Sonderaktion": Bis Sonntag um 23:59 Uhr kostet die Kilowattstunde an den Shell-Schnellladern nur 0,39 Euro. "Von Freitag, 1. August, 10:00 Uhr bis Sonntag, 3. August, 23:59 Uhr senkt das Energieunternehmen die Preise an allen Recharge Ultraschnellladesäulen in Deutschland auf 0,39 €/kWh - rund 20 Cent unter dem aktuellen Durchschnittspreis", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...