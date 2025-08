FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Evonik verfu?ge u?ber ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Quartalsbilanz und dem Ausblick sei das Unternehmen gegenwärtig der "primus inter pares"./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000EVNK013





