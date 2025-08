Mutares - eine Erfolgsstory, die heute einen weiteren Kratzer bekommen hat. Nach den Shortseller-Vorwürfen der Gotham im letzten Jahr kommt es nun zur Kritik durch die BaFin - oder besser gesgat, die Behörde meint Gründe für eine Überprüfung zu haben. Diese Meldung kam genau zur Unzeit - in einem sowieso schon hypernervösen Markt. Nach den erfolgreichen Veräusserungen von teilen der STEYR Motors Beteiligung und dem Börsnegang der Terranor Group in Stockholm, sah es eigentlich gut für die Münchener aus. Dann heute Morgen ein Warnschuss. Oder mehr? Oder doch etwas, was schnell erledigt und positiv ...

