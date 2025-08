EQS-Media / 04.08.2025 / 10:23 CET/CEST

Verehrte Leserinnen und Leser, kaum hat sich die Aktie von Barranco Gold von der spektakulären Short-Attacke eindrucksvoll erholt, da folgt bereits die nächste Top-Nachricht, die das Potenzial dieses jungen Goldminen-Unternehmens erneut unterstreicht: Barranco befindet sich in finalen Verhandlungen über den Erwerb strategisch wertvoller Gold-Claims in Ontario! Diese Claims sind keineswegs gewöhnlich: Sie liegen in direkter Nachbarschaft zu gleich zwei aktiven Minengesellschaften, die ihre Projekte bereits erfolgreich vorantreiben. Historische Explorationsergebnisse bestätigen zudem das außergewöhnliche Potenzial dieses Gebiets. Damit erhöht sich der strategische Wert der neuen Assets signifikant - ein wichtiger Hebel, der Barranco mittelfristig in eine noch stärkere Position bringen dürfte!



Aktie: Barranco Gold Mining Corp. Land / Sektor: Kanada / Gold-Mining WKN: A2QN57 ISIN: CA06833H1029 Aktueller Kurs: 1,69 EUR (Frankfurt, 04.08.2025) Kursziel: 3,55 EUR auf 6 bis 9 Monatssicht Unser Urteil: STRONG BUY sofort einsteigen und HALTEN! Auch der Goldpreis sendet derzeit ein starkes Signal: Nach temporären Schwächephasen erholt sich das Edelmetall zuletzt dynamisch. Steigende Inflationssorgen, ein schwächelnder US-Dollar und weiterhin bestehende geopolitische Spannungen lassen Anleger vermehrt in den sicheren Hafen Gold zurückkehren. Diese Entwicklung spielt Barranco Gold unmittelbar in die Karten, denn höhere Goldpreise machen Explorations- und Förderprojekte deutlich lukrativer und steigern zugleich die Bewertungspotenziale junger Minengesellschaften wie Barranco! Die kurz bevorstehende Akquisition könnte daher genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Barranco demonstriert einmal mehr, wie konsequent das Management Chancen am Markt erkennt und handelt, um langfristig Werte für die Aktionäre zu schaffen. Sobald der Deal abgeschlossen ist - und das könnte jeden Tag der Fall sein - plant Barranco umgehend gezielte Explorationsprogramme, um das volle Potenzial der neuen Liegenschaften zu heben. Der perfekte Zeitpunkt für strategische Investoren! Seit unserer Erstempfehlung bei 0,80 € Ende Mai hat der Kurs in der Spitze bereits um fast +100 % zugelegt, begleitet von massiv steigendem Handelsvolumen! Typisches Momentum-Signal: stabiler Trend, saubere Ausbrüche, jeder Rücksetzer wird aggressiv eingekauft - dies könnte der Beginn von etwas wirklich Großem sein! Während Ratingagenturen die Bonität der USA herabstufen und Anleger aus dem Greenback fliehen, erlebt Gold ein Comeback der Superlative: Die Marke von 3.400 USD wurde bereits kurzzeitig durchbrochen und Analysten sehen kein Ende in Sicht - im Gegenteil! Inflation, Defizit, politische Unsicherheit, Krieg - Gold ist zurück als die ultimative Krisenwährung! Was bedeutet das für Barranco Gold Mining? Barranco Gold zählt zu den wirklich aussichtsreichen Junior-Explorern mit TOP-Projekten in geopolitisch stabilen Regionen. Der anziehende Goldpreis wirkt wie ein Turbo für solche Explorationswerte - besonders für agile Unternehmen mit klarem Fokus und einem smarten Finanzplan. Solide Projekte, ein erfahrener Management-Track-Record und wachsendes Interesse institutioneller Investoren sprechen für erhebliches Kurspotenzial. Und das Beste: Das ist erst der Anfang. Barranco steht vor einer hochspannenden Phase - wer jetzt investiert, könnte von der nächsten Aufwärtswelle überproportional profitieren, denn: Zudem veröffentlichte Barranco Gold Mining erst kürzlich hervorragende News von seinem 100% unternehmenseigenen King-Projekt in British Columbia in Kanada. Durch systematische Bodenproben wurden mehrere hochpriorisierte Gold- und Kupfer-Anomalien identifiziert - ein deutliches Signal für das enorme Explorationspotenzial dieser Liegenschaft! Das Unternehmen hat insgesamt 726 Bodenproben auf drei Gitterfeldern (Main, South, East) entnommen. Dabei wurden hohe Gold- und Kupferwerte gemessen. Die auffälligen Anomalien stimmen mit regionalen Störungszonen und Intrusionskontakten überein - klassische Indikatoren für wirtschaftlich interessante Goldvorkommen!



