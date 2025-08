© Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

Jefferies macht Druck: Neue Kursziele für Hensoldt und Renk heizen den Verteidigungs-Superzyklus an. Die Aktien steigen.Die Aktien von Hensoldt und Renk stehen zu Wochenbeginn nach frischen Analystenkommentaren von Jefferies im Fokus der Anleger. Das Analysehaus hob Hensoldt von "Underperform" auf "Hold" an und erhöhte das Kursziel deutlich von 60 auf 92 Euro. Analystin Chloe Lemarie begründete die Neubewertung mit anhaltendem Rückenwind für die gesamte Flugzeug- und Rüstungsindustrie. Im Verteidigungsbereich böten sich gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus, schrieb Lemarie in einer aktuellen Branchenstudie. Zwar sei Hensoldt weiterhin ambitioniert bewertet, doch in …