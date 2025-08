(neu: Kurse)



FRANKFURT/MAILAND/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben sich am Montag nach einem positiven Analystenkommentar des Investmenthauses Jefferies erholt. Die Papiere des Flugzeugbauers notierten gegen Mittag 1,2 Prozent im Plus bei gut 171 Euro. Der deutsche Leitindex Dax legte ähnlich deutlich zu.

Vor dem Wochenende hatte sich der jüngste Rücksetzer der Airbus-Papiere vom Mitte Juli erreichten Rekordhoch von knapp 187 Euro in einem von Konjunktursorgen geprägten, sehr schwachen Gesamtmarkt beschleunigt. Die Papiere waren auf den tiefsten Stand seit Ende Juni abgesackt.

Für Chloe Lemarie von Jefferies ist Airbus nun der Favorit im zivilen Luftfahrtsektor. Die Produktion des Flugzeugbauers ziehe an und der Produktmix liefere Rückenwind. Vor diesem Hintergrund hob sie ihr Kursziel auf 225 Euro an und stuft die Papiere weiter mit "Buy" ein.

Mit Blick auf die Rüstungswerte sieht Lemarie in ihrer Studie nach den Kurs-Korrekturen durchaus Gelegenheiten für Anleger. Rheinmetall bleibt hier ihr "Top Pick". Zur Begründung verwies sie auf eine starke Auftragslage und langfristiges Wachstumspotenzial durch Luftverteidigungs- sowie Raketensysteme und hob ihr Kursziel bei einem unveränderten Kaufvotum auf 2.250 Euro an. Damit sieht sie reichlich Luft nach oben. Rheinmetall-Papiere gewannen 2,4 Prozent auf 1.748 Euro.

BAE Systems stufte die Expertin auf "Buy" hoch, da die Papiere der Briten der europäischen Branchenbewertung deutlich hinterherhinkten. Auch Leonardo und Babcock überzeugen Lemarie zufolge. Die Aktien der Italiener stiegen um 2,6 Prozent. Für BAE Systems ging es in London um 1,3 Prozent und für Babcock um 1,8 Prozent nach oben.

Hensoldt stufte die Expertin bei einem auf 92 Euro angepassten Kursziel auf "Hold" hoch. Die Hensoldt-Aktien, die 2025 um 176 Prozent zugelegt haben, hält Lemarie für anspruchsvoll bewertet. Am Montag zogen sie an der Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax um knapp vier Prozent auf 95,30 Euro an und machten damit einen Großteil ihres Kursrutsches vom Freitag wett./mis/edh/men/la/mis/jha/

