AUSTIN - Tesla -Chef Elon Musk hat die Aussicht auf ein neues milliardenschweres Aktienpaket des Elektroauto-Herstellers. Tesla gewährt ihm 96 Millionen Aktien, die Musk in zwei Jahren bekommen soll, wenn er weiter in der Chefetage bleibt.

ROUNDUP/US-Zölle: Stabilus blickt vorsichtiger aufs Jahr - Rückgänge im Quartal

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus wird nach einem schwächeren dritten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnisse gingen in den drei Monaten bis Ende Juni deutlich zurück. Dabei bekommt das Unternehmen die zurückhaltende Nachfrage der Automobilbauer zu spüren. Auch die US-Zölle belasten.

Streik in Boeings Rüstungssparte



SEATTLE - Dem kriselnden Flugzeugbauer Boeing macht nach neun Monaten wieder ein Streik zu schaffen. Am Montag legten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit nieder. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM lehnten am Sonntag ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag ab.

UBS legt weitere Credit-Suisse-Altlast in den USA bei



ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat in den USA eine Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) für eine weitere Altlast der Credit Suisse erzielt. Im Rahmen der Einigung um sogenannte hypothekenbesicherte Wertpapiere zahlt die UBS 300 Millionen US-Dollar (259 Mio Euro), wie sie am Montag mitteilte. Bei den Hypotheken handelt es sich um sogenannte Residential Mortgage-Backed-Securities (RMBS) aus der Zeit der Finanzkrise, die auch als Ramsch-Hypotheken bezeichnet wurden.

Biontech sieht sich auf Kurs Richtung Krebsmedikament



MAINZ - Das wegen eines Covid-Impfstoffs bekannte Pharmaunternehmen Biontech sieht sich auf Kurs in Richtung einer ersten Zulassung für ein Krebsmedikament. Im zweiten Quartal 2025 seien die beiden zentralen Säulen der Onkologie-Strategie gestärkt worden, sagte Biontech-Chef und -Mitbegründer Ugur Sahin. Sahin verwies auf die im Juni vereinbarte Kooperation mit dem US-Konzern Bristol Myers Squibb, die in den kommenden Monaten Milliarden in die Kassen der mit ihrem Corona-Impfstoff bekanntgewordenen Mainzer spülen wird.

Dax-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

STUTTGART/FRANKFURT - Deutschlands Top-Konzerne gehören einer Studie zufolge mehrheitlich ausländischen Investoren. Vor allem Nordamerikaner haben im vergangenen Jahr zusätzliche Anteile an den 40 Dax -Konzernen erworben, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.

ROUNDUP: Bosch-Managerin Birgit Seeger wird Vorstandschefin von Norma

MAINTAL - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group bekommt eine Unternehmenschefin. Der Aufsichtsrat habe die Bosch-Managerin Birgit Seeger ab dem 1. November für drei Jahre zur Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Seeger verfüge über langjährige Managementerfahrung in der Industrie und Unternehmensberatung. Derzeit verantwortet die Managerin bei Bosch den Produktbereich Komfortantriebe und damit das weltweite Geschäft mit elektrischen Antrieben für Sitze, Schiebedächer und Fensterheber in Fahrzeugen. Die Aktie legte gegen Mittag um gut 0,5 Prozent zu.

Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

SAN FRANCISCO - Der Uber -Rivale Lyft will nach dem Kauf der Mobilitäts-App Freenow in großem Stil chinesische Robotaxis nach Europa bringen. Der Start ist für 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant - sofern die Behörden grünes Licht geben. Mit der Zeit solle die Flotte von Fahrzeugen des chinesischen Technologie-Konzerns Baidu auf "tausende" autonome Wagen ausgebaut werden, teilte Lyft mit.



