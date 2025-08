EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Rational AG setzt im zweiten Quartal 2025 den erfolgreichen Jahresstart fort



05.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Rational AG setzt im zweiten Quartal 2025 den erfolgreichen Jahresstart fort 311 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal - 606 Millionen Euro nach sechs Monaten

Starkes Wachstum in Nordamerika und Europa

26,1 Prozent EBIT-Marge im zweiten Quartal - 25,3 Prozent nach sechs Monaten

Wachstumsausblick bestätigt - EBIT-Marge im unteren Bereich der Prognose erwartet Landsberg am Lech, 5. August 2025 "Trotz der außergewöhnlich hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten entwickelt sich unser Geschäft wie erwartet. Die Stabilität und die große gesellschaftliche Bedeutung der Außerhaus-Verpflegung sind einmal mehr ein großer Vorteil", berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann erfreut über das erste Halbjahr 2025. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 5. August 2025 die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025. 311 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal - 606 Millionen Euro nach sechs Monaten Mit 310,9 Millionen Euro (Vj. 294,8 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse von Rational im zweiten Quartal 2025 um 5 Prozent über dem Vorjahresquartal. "Die Umsatzerlöse entwickelten sich entsprechend unserer Erwartungen. Das zweite Quartal 2025 war das insgesamt zweitbeste der Unternehmensgeschichte", ergänzt CFO Jörg Walter. Für die ersten sechs Monate 2025 resultierte daraus eine Steigerungsrate von 4 Prozent auf einen Halbjahresumsatz von 606,2 Millionen Euro. Rational wuchs in Nordamerika im ersten Halbjahr 2025 um 11 Prozent. In Europa (ohne Deutschland) legten die Umsatzerlöse des ersten Halbjahrs 2025 um 9 Prozent zu. Die hohe Nachfrage in den größten Einzelmärkten der Region Großbritannien, Frankreich und Italien war der wesentliche Wachstumstreiber. Im Heimatmarkt Deutschland lag Rational um 2 Prozent unter Vorjahr. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika übertrafen das hohe Vorjahresniveau nochmals knapp (+1 Prozent) und in Asien unterschritten sie das erste Halbjahr 2024 um 16 Prozent. "In Asien spüren wir nach wie vor den Vergleichseffekt durch das starke Vorjahresgeschäft mit Großkunden in China und Japan. Der Effekt war im zweiten Quartal bereits geringer und wird Richtung Jahresende auslaufen", erklärt Walter. Mit einem Plus von 9 Prozent entwickelten sich die Umsatzerlöse der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. Dies ist laut Rational insbesondere auf eine starke Nachfrage aus Nordamerika sowie den Märkten der "Übrigen Welt" zurückzuführen. Die Produktgruppe iCombi erreichte nach 2 Prozent Steigerung im ersten Quartal ein Wachstum von 5 Prozent im zweiten Quartal 2025 und lag damit nach sechs Monaten um 4 Prozent über Vorjahr. 26,1 Prozent EBIT-Marge im zweiten Quartal - 25,3 Prozent nach sechs Monaten Auch die Ertragskennzahlen des laufenden Jahres sind positiv. Die Umsatzkosten stiegen im ersten Halbjahr 2025 leicht unterproportional zu den Umsatzerlösen um rund 4 Prozent. Dies führte zu einer leichten Verbesserung der Rohertragsmarge um 0,1 Prozentpunkte auf 59,0 Prozent (Vj. 58,9 Prozent). "Erfreulich ist, dass die Verbesserung der Rohertragsmarge auf eine leicht verbesserte Produktivität in der Fertigung bei weitgehend stabilen Beschaffungskosten basiert", erläutert der CFO. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 153,4 Millionen Euro leicht über Vorjahr. "Vor allem die Bereiche Vertrieb, Service und Produktentwicklung werden gezielt ausgebaut, um unsere Produktführerschaft zu halten und nah bei unseren Kunden zu sein", führt Dr. Peter Stadelmann aus. In Summe stiegen die operativen Kosten von Rational um 8 Prozent. Die EBIT-Marge lag im ersten Halbjahr 2025 bei 25,3 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahr. Mitarbeiterzahl steigt auf knapp 2.800 Der Erfolg von Rational ist das Ergebnis des hohen Einsatzes und der harten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den "Unternehmern im Unternehmen". Ende Juni 2025 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.795 Mitarbeiter weltweit, davon 1.545 in Deutschland. Der Mitarbeiteraufbau im ersten Halbjahr 2025 (+59 im Vergleich zum 31.12.2024) vollzog sich überwiegend in den Vertriebsorganisationen des Unternehmens. Wachstumsausblick bestätigt - EBIT-Marge im unteren Bereich der Prognose erwartet Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2025, des hohen freien Marktpotenzials, einem starken Produktportfolio, bester Kundenzufriedenheit und hochmotivierten Mitarbeitern blickt Stadelmann in seinem Brief an die Aktionäre zuversichtlich in die Zukunft. "Von den milliardenschweren Infrastrukturprogrammen in vielen Ländern wird die Großküchenindustrie mittelfristig profitieren. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres entsprachen im Wesentlichen unseren Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025", stellt er in Aussicht. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei der Ergebnisprognose ist Stadelmann zurückhaltender, insbesondere aufgrund der US-Importzölle und schwacher Fremdwährungsentwicklungen. Die EBIT-Marge erwartet Rational aktuell im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite von rund 26 Prozent. "Dies reflektiert die per Ende Juli 2025 bekannten Zusatzzölle und Währungseffekte", erläutert er. "Trotz der Einigung zwischen der US-Regierung und der Europäischen Union auf 15 % Einfuhrzölle für europäische Exporte in die USA sind belastbare Einschätzungen der Auswirkungen für das zweite Halbjahr derzeit noch nicht möglich", hält der CEO den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2025 offen. "Einen wesentlichen Einfluss auf die Wettbewerbssituation und die führende Marktstellung von Rational-Kochsystemen erwarten wir aus der Zollentwicklung nicht", ergänzt er abschließend. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis: Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote. Angaben in Millionen Euro Q2 2025 Q2 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 310,9 294,8 +5 Bruttoergebnis vom Umsatz 183,1 174,8 +5 Rohertragsmarge in Prozent 58,9 59,3 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 81,3 77,8 +4 EBIT-Marge in Prozent 26,1 26,4 - Ergebnis nach Steuern 63,4 61,0 +4 Gewinn je Aktie in Euro 5,57 5,36 +4

Angaben in Millionen Euro HJ 2025 HJ 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 606,2 581,2 +4 Bruttoergebnis vom Umsatz 357,8 342,3 +5 Rohertragsmarge in Prozent 59,0 58,9 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 153,4 149,0 +3 EBIT-Marge in Prozent 25,3 25,6 - Ergebnis nach Steuern 120,3 117,1 +3 Gewinn je Aktie in Euro 10,58 10,30 +3



