Nach den starken Verlusten am Freitag wegen der US-Arbeitsmarktdaten hat der DAX zum Wochenstart wieder deutlich zulegen können, wobei die Erholung von der Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA im September getragen wurde. Auch am Dienstag steigen die Kurse, wobei Aurubis, Conti, DHL, Fraport, Hugo Boss, Infineon, Rational und Rheinmetall im Fokus stehen.

